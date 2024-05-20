Барселона интересуется украинским форвардом Артемом Довбыком, который сейчас выступает за Жирону.

По сообщению El Gol Digital, финансовые трудности Барселоны заставляет искать креативные решения для усиления команды. Каталонцы предлагают обмен игроками, чтобы получить Артема Довбика, ведь это позволит сэкономить средства.

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Жирона, со своей стороны, готовится к Лиге чемпионов, поэтому заинтересована в сохранении защитника Эрика Гарсии, который выступает в аренде, и хочет вернуть хавбека Ориоля Ромеу. Кроме Гарсии и Ромеу, Барселона может предложить Жироне аренду форварда Витора Роке и Ансу Фати, а также может включить в сделку вингера Феррана Торреса.

Важно отметить, что Барселона также интересуется хавбеком Жироны Алейшем Гарсией и вингером Савио, который выступает на правах аренды.

К слову, в этом сезоне Довбык провел за Жирону 38 матчей, забил 21 гол и отдал 9 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Трансфермаркт оценивает форварда в 30 миллионов евро.

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