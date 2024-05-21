Украинский Холанд рвется в европейскую сенсацию – Испания восторженно гудит от звездочек сборной Украины, а МЮ задумался
19:41 - Читати українською
Первый матч сборной Украины на Евро-2024 U-17 создал немало тем для обсуждения.
Подопечные Юрия Мороза минимально уступили Сербии, хотя имели преимущество на протяжении значительной части поединка. Европейская пресса активно раздает комплименты нашей молодежи.
Украина начала Евро U-17 с обидного поражения Сербии – шедевр на 2-й минуте, "стена" и крах лучшего бомбардира
Доминация "украинского Холанда" не вылилась в голы. За нереализацию досталось и другим игрокам, которые не смогли пробить сербского "вратаря-стену". Обо всем этом подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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