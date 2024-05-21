Первый матч сборной Украины на Евро-2024 U-17 создал немало тем для обсуждения.

Подопечные Юрия Мороза минимально уступили Сербии, хотя имели преимущество на протяжении значительной части поединка. Европейская пресса активно раздает комплименты нашей молодежи.

Украина начала Евро U-17 с обидного поражения Сербии – шедевр на 2-й минуте, "стена" и крах лучшего бомбардира

Доминация "украинского Холанда" не вылилась в голы. За нереализацию досталось и другим игрокам, которые не смогли пробить сербского "вратаря-стену". Обо всем этом подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".