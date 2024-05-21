Юргену Клоппу устроили проводы во время последней игры в АПЛ, но один подопечный не выразил почтения.

Немецкий специалист покинул мерсисайдцев, с которыми работал семь лет. После последнего матча АПЛ игроки прощались с Юргеном Клоппом.

Ливерпуль официально объявил о назначении нового главного тренера

Футболисты Ливерпуля образовали коридор на поле и когда тренер проходил через него, все аплодировали. Впрочем, был лишь один игрок, который проигнорировал Клоппа. Дарвин Нуньес просто стоял возле Алексиса Мак Аллистера, не проявляя особого интереса ко всему происходящему.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Напомним, что Ливерпуль уже назвал имя преемника Юргена Клоппа. Со следующего сезона с мерсисайдцами будет работать Арне Слот.

Дарвин Нуньес в текущей кампании провел за Ливерпуль в целом 54 матча. В его активе 18 голов и 13 ассистов.

"Ми повинні були декласувати Баварію, але потім двічі пропустили": шахи, у які грає Артета – велика розмова без Зінченка