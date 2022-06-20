Андрей Ярмоленко должен очень хорошо подумать, прежде чем выбрать следующую остановку в своей карьере.

Украинцем интересуются клубы из разных уголков мира, у которых есть свои преимущества, сообщил Виктор Вацко в программе Вацко on air.

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Первый – саудовский Аль-Шабаб, способный предложить Ярмоленко сказочную зарплату. В МЛС вообще сформировалась очередь из трех клубов – Интер Майами, Нью-Йорк Сити и Лос-Анджелес. Остаются шансы продолжить карьеру и в АПЛ. Оттуда на Андрея претендуют два клуба, среди которых точно есть Фулхэм. Этот вариант будет привлекателен для семьи 32-летнего вингера, уже привыкшей к Лондону.

Последние 4 сезона Ярмоленко выступал за Вест Хэм (85 матчей, 12 голов, 7 ассистов), но "молоты" решили не продлевать контракт с украинцем – соответственно, вингер получил статус свободного агента.

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