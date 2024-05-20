Ювентус и Болонья в матче 37-го тура Серии А 2023/24 расписали результативную ничью (3:3). Отчет читайте на "Футбол 24".

Ювентус и Болонья уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов, поэтому турнирная мотивация обеих команд крутилась вокруг медалей. "Россоблу" могли завоевать первую с 1967 года бронзу чемпионата Италии, но для этого надо было хотя бы не проиграть туринцам. Команды имели равенство по очкам за два тура до конца сезона.

"Бьянконери" проводили первый матч после скандального увольнения Массимо Аллегри. Коллектив возглавил легендарный Паоло Монтеро, однако на Стадио Ренато Далл'Ара ему устроили шокирующий прием. Уже на 2-й минуте центрбек Калафиори вывел Болонью вперед мощным ударом с отскока после углового – 1:0.

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А на 11-й Кастро отметился дебютным голом за "россоблу", замкнув кросс от Ндое. 2:0! Еще через несколько минут Фройлер и третий гол вколотил, однако его отменили из-за офсайда. Деморализованный Ювентус так и не пришел в себя и не отыгрался до перерыва – но больше и не пропускал.

Впрочем, через семь минут после старта второго тайма хозяева таки устроили разгром. Героем стал центрбек Калафиори, который отобрал мяч в центре и пошел поддерживать контратаку. Он же ее и завершил классным ударом из-за пределов штрафной – 3:0! Казалось, что это конец.

Гол Ювентуса на 76-й минуте не изменил отношения к туринцам. Кьеза воспользовался обрезкой Лукуми и размочил счет. Гораздо интереснее стало на 83-й минуте, когда свежий Милик вколотил со штрафного – мяч с небольшим рикошетом влетел в сетку. 3:2!

Не успели подопечные Тьяго Мотты оправиться, как прилетел и третий гол. Ровно через минуту. Гости провели контратаку, которую Йилдиз завершил выстрелом с линии полукруга – 3:3! Ювентус отыгрался за 8 минут, но на большее команды не хватило. Ничья!

Болонья остается третьей, Юве держится четвертым с равным количеством очков. Судьба бронзы Серии А решится в последнем туре.