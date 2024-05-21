Мама и агент Килиана Мбаппе Файза Ламари ответила на вопросы относительно трансфера ее сына.

Французский феномен после завершения сезона покинет ПСЖ в статусе свободного агента. Килиана Мбаппе связывают с Реалом.

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Мама нападающего Файза Ламари вечером столкнулась с журналистами, которые не давали женщине пройти и расспрашивали ее о будущем сына. Журналист спросил у нее, где будет играть Килиан в следующем сезоне. Ламари ответила: "Я думаю, ты уже знаешь, правда?"

Напомним, что последний матч ПСЖ сыграет 25 мая против Лиона в Кубке Франции. В общем Мбаппе за парижан сыграл в 307 играх, в которых забил 256 голов и отдал 108 ассистов.

Мбаппе, я пишу тобі листа...