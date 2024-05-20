Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони определился с перечнем игроков, которые будут готовиться к престижному турниру.

Ассоциация футбола Аргентины на своем официальном сайте объявила расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи со сборными Эквадора (9 июня) и Гватемалы (14 июня) накануне Кубка Америки-2024. В список попало 29 футболистов.

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Вратари: Франко Армани (Ривер Плей), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Аякс).

Защитники: Гонсало Монтиэль (Ноттингем Форест), Науэль Молина (Атлетико), Леонардо Балерди (Марсель), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Херман Песселья (Бетис), Лукас Мартинес Кварта (Фиорентина), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севилья), Николас Тальяфико (Лион), Валентин Барко (Брайтон).

Полузащитники: Гвидо Родригес (Бетис), Леандро Паредес (Рома), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Родриго Де Пауль (Атлетико), Эксекиель Паласиос (Байер), Энцо Фернандес (Челси), Джовани Ло Чельсо (Тоттенхэм), Анхель Ди Мария (Бенфика), Валентин Карбони (Монца).

Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Анхель Корреа (Атлетико), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Николас Гонсалес (Фиорентина), Лаутаро Мартинес (Интер), Хулиан Альварес (Манчестер Сити).

К слову, заявить на континентальный турнир национальные команды Южной Америки могут лишь 25 игроков, которых тренерский штаб сборной Аргентины определит в процессе подготовки к Кубку Америки.

Напомним, сам турнир состоится с 20 июня по 14 июля в США. Сборная Аргентины откроет соревнования матчем с Перу.

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