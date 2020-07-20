Главные новости футбола 19 июля: Динамо и Заря оконфузилась в битве за ЛЧ, Суркис намекнул на большие изменения

Динамо обошло Зарю на финише регулярного сезона УПЛ 2019/20 лишь благодаря Десне. Умер Виктор Ряшко, экс-тренер Нивы, Львова и Закарпатья. Дайджест главных новостей 19 июля читайте на "Футбол 24".

Динамо и Заря драматично разыграли серебро

Никто не ожидал воскрешения интриги в борьбе за второе место. Ведь трудно было представить, что Колос обыграет Динамо впервые в жизни именно во время финальной битвы сезона, когда мотивация была только у соперника. Команда Михайличенко пробилась в квалификацию ЛЧ благодаря ничьей, которая не особо устраивала обоих конкурентов в параллельной игре.

Заря не смогла победить Десну и потеряла возможность подняться в зону Лиги чемпионов – луганчане завоевали бронзу УПЛ, так что сыграют в групповом турнире Лиги Европы. Скрипник признался, почему простили Динамо и не рискнули побороться за выход в главный еврокубок.

Игорь Суркис не подтвердил сохранение должности наставника Михайличенко. Президент Динамо в вечерних интервью намекал, что уже ведутся переговоры по кардинальному усилению команды, которое просто необходимо, как и кадровая чистка игроков, не проходящих в состав. Михайличенко считает, что в Динамо много статистов, поэтому придется снова наводить порядок, а также выражает жалобы на Колос и регламент.

Украина

Шахтер эпически упустил победу над Александрией – "горняки" побили рекорд Лобановского, но бенефис Тете и Соломона не помог повторить еще одно "вечное" достижение. Начудил талант Мудрик, выйдя на замену и подведя в обоих голевых эпизодах.

СК Днепр-1 дома разгромил Ворсклу – Супряга оформил дубль и может вернуться в Динамо, если тренерский штаб Михайличенко даст добро.

С новой формы сборной Украины исчез лозунг "Слава Украине", появились новые фото, которые раскритиковали в сети.

Лидеры Первой лиги продолжили свои серии до 4-х матчей. Как следствие, Ингулец остался на вершине, Волынь обыграла Металлист 1925 и поднялась в тройку. Черноморец забил 5 голов, продолжив феерию после прихода Ковальца – результативность выросла почти вдвое. У одесситов дубль оформил другой арендованный динамовец Янаков, на счету которого уже 4 гола за 4 тура.

Известный украинский тренер Виктор Ряшко погиб в ужасном ДТП, унесшем жизни трех человек. Специалист ранее сотрудничал с несколькими клубами, которые играли в элите.

Мир

Игроки Барселоны выбрали сенсационного тренера – новым рулевым может стать легенда "блаугранас". Клюйверт является кумиром Гвардиолы и имеет ряд преимуществ.

Между тем Месси побил рекорд Хави по количеству ассистов за сезон Ла Лиги плюс оформил дубль. Барса разбомбила Алавес 5:0 на выезде.

Интер спасся на поле Ромы благодаря курьезному пенальти, Брешия оформила первый вылет в Серию В, а Шахов пропустил финал сезона за выживание и теперь также рискует понизиться в классе.