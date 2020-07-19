Первая лига: Ингулец остался на вершине, Волынь обыграла Металлист 1925 и поднялась в тройку, Черноморец забил 5 голов

Состоялись очередные поединки 25-го тура Первой лиги. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 25 тур

Авангард – Агробизнес – 1:1

Голы: Сеницкий, 90+2 – Иванченко, 72

Прикарпатье – Балканы – 1:2

Голы: Барчук, 39 – Юрченко, 16, Тропанец, 18

Горняк-Спорт – Черкащина – 2:1

Голы: Хомченко, 11, Векляк, 39 – Георгиев, 72

Минай – Металлург – 2:1

Голы: Нуриев, 68, 82 – Сарапий, 88

Николаев – Ингулец – 1:2

Голы: Яворский, 32 – Балан, 47, Сичинава, 57

Волынь – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Приндета, 70, Хагназари, 71

Удаление: Осман, 63 (М)

Чорноморец – Кремень – 5:0

Голы: Янаков, 2, 67, Сикорский, 27, 36, Штрогин, 59

Руху грозит болезненная кадровая чистка в случае невыхода команды в УПЛ

Игровой день в Первой лиге был богатым на матчи лидеров, которые ведут борьбу за попадание в УПЛ. Агробизнес уже в компенсированное время упустил победу над Авангардом (хотя хозяева еще и пенальти нереализувалы). Ингулец и Минай воспользовались осечкой конкурента, выиграв свои поединки против запорожского Металлурга и Николаева соответственно. Волынь в центральном матче тура обыграла Металлист 1925, забив два гола за минуту, однако харьковчане на тот момент уже играли в меньшинстве. Эта победа позволила лучанам подняться на третье место.

Черноморец прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию, забив пять голов в ворота Кремня, но шансы покинуть середину таблицы давно утрачены. Черкащина продолжает тонуть, потерпев уже девятое поражение подряд, а последняя победа датирована это 22-м августа 2019.

После отчетного тура Ингулец закрепился на вершине турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 53 очка. У второго Миная на три пункта меньше. На призовую тройку на данный момент реально претендуют еще шесть команд.