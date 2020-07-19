Скрипник признался, почему Заря не рискнула вырвать путевку в Лигу чемпионов

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями после матча 32-го тура УПЛ против Десны (1:1).

"Полезть вперед и попасть в плен. Выиграть хотелось, и Десна хотела. Это же не только на заказ. Побежать вперед, а потом кусать локти. Это тоже было бы неправильно. Сейчас вижу счастливые лица у футболистов. Уверен, у них вечером будет хорошее настроение. Поздравляю с заслуженной бронзовой медалью. Мы хотели быть третьей силой – мы ею и стали.

Заря – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы счастливы. Я горжусь, что я тренер этой команды. Ребята заслужили это место. Будем смотреть вперед с оптимизмом. Этот сезон длится больше года и наконец мы его закончили. Мы играли в свой футбол, достигли третьего места. Мы очень счастливы и рады. У меня контракт на 3 года. У меня нет никаких намерений. Не хочу сейчас говорить ничего нового. Все эти слухи – это работа ваша, я к этому не причастен", – цитирует Скрипника Трибуна.

Напомним, если бы Заря выиграла этот матч против Десны, то впервые в своей истории заняла бы второе место и получила бы путевку в квалификацию Лиги чемпионов, поскольку Динамо уступило Колосу в параллельном поединке.

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