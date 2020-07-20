Колос – Динамо: Киев проползает в ЛЧ после уникального фиаско – позорная развязка сезона, феерия не тех динамовцев

Колос уверенно бил Динамо (2:0) на НСК Олимпийский в последнем туре УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Михайличенко имела огромные шансы занять финишное второе место, дающее право стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Для этого динамовцам достаточно было просто не проиграть Коваливке, ведь над Зарей есть преимущество личных встреч. Команда Костышина побеждала киевский клуб только в товарищеском матче, а в УПЛ потерпела 3 поражения. Колос сыграет против СК Днепр-1 уже 25 июля за право выйти в плей-офф Лиги Европы, а нынешняя встреча для него абсолютно ничего не решала.

Колос – Динамо: онлайн-трансляция матча

Первый момент и удар на 3-й минуте. Буяльский на Цыганкова, тот роскошно вразрез запустил Русина. Назарий вышел на голкипера, но катнул мимо дальнего угла. Попов несколько раз нервно ошибся при передачах в центре поля. Сначала попал в соперника, а потом припечатал лицо Кендзеры. Отлично действуют динамовцы в финальной трети поля. Быстрый темп, неплохое движение мяча как в центре, так и на обоих флангах, интересные замыслы, но несколько неудачных ударов сводят на нет все усилия в стартовые 10 минут. Колоса совсем не видно. Большой контраст с предыдущей встречей команд, в которой все решили пенальти.

Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Цыганков снова качественно обостряет, Буяльский пробил метров с 20 – снаряд облизнул штангу. Классно разыгранная атака от своих ворот до чужих. Бущан на грудь Де Пене, дальше Шепелев разгоняет пасом во фланг, Цыганков через Кендзеру и Буяльского проходит в штрафную, обыгрывая 3-4 защитников, но пробивает в блок. Морозко неудачно выполнил первый удар Колоса на 20-й минуте. А тем временем Десна повела на поле Зари. При таком раскладе Динамо можно и проигрывать сегодня, если только команда Скрипника не ответит двумя голами.

Богданов прекрасно развернул атаку на левый край. Бущан неуверенно сыграл на выходе после рикошета от Кендзером, но добить было некому, Де Пена подчистил. Кадири ли не впервые в матче так неосторожно отдал сопернику. Однако Богданов запустил круглого поближе к киевским небоскребам. Де Пену не встречали после отскока. Первый удар Динамо после долгого перерыва рядом со штангой. Колос претендовал на пенальти после падения в борьбе Шабанова с нападающим Коваливки. Локоть немного выставлял Артем в спину, но Козыряцкий не свистнул.

Морозко разворачивал Кендзеру на 38-й и имел все шансы забивать. Прекрасный обводящий удар вытягивает Бущан из дальнего угла! Спустя минуту Лысенко позволяют пробить с того же убойного расстояния. Георгий спасает и в ближнем углу. Проигрывают динамовцы подбор за подбором в центре поля, пропуская несколько очень опасных ударов. Цыганков и Лысенко обменялись перспективными попытками. Опять провал киевлян завершился быстрой контрой. Цыганков роскошной диагональю вывел Де Пену в прорыв, но замыкали прострел Карлоса только защитник и вратарь Колоса, которые разве что могли организовать курьезный гол в свои ворота.

По ударам 5:5, по попаданиям 2:1 в пользу команды Костышина, которая была даже немного ближе к победе в первом тайме. Русин блестяще разобрался с дуэтом защитников после дальнего паса Буяльского на ход. Волынец с большим трудом перевел обводной удар в штангу. Хорошая реакция на серию моментов Колоса с первого тайма. Русин должен был забивать после навеса Де Пены, но Назарий не смог должным приложиться из пределов вратарской. И тут Цыганков ошибся вблизи своих ворот, подача с левого фланга, Лысенко опередил пассивного Шабанова и прошил Бущана – 1:0. Итак Заре теперь нужно лишь раз забить Десне, в матче с которой 1:1, и квалификация Лиги чемпионов у луганского клуба в кармане.

Ориховский пробил после очередной серии ошибок киевлян – экс-динамовцы сегодня в ударе, но здесь снаряд прошел выше. Какой сумасшедший момент загубил Цыганков! Караваев выиграл верх у двух соперников, Буяльский сбросил еще дальше, но Виктор пробил в Виталия вместо попасть в фактически пустые ворота. Шапаренко меняет травмированного Попова, Цитаишвили – Русина на 66-й. Первые замены Михайличенко, которому сегодня не может помочь трио ключевых игроков: Вербич, Сидорчук и Миколенко. Вот так вышел Шапаренко. Колос разыграл двухходовку с пасом пяткой, Николай задел ногу соперника. Бущан не смог парировать пенальти – 0:2 после удара Вильхьямссона на 70-й. Кадири издали пробил и нарвался на суперсэйв Волынца.

В последние минуты игры хилые попытки Динамо в атаке (Цыганков на месте форварда – далеко не Вербич) и провалы в обороне. Такое впечатление, что Киев уже просто мыслями в Запорожье, где ничья спасает команду Михайличенко от полного позора. Самое смешное, что динамовцы ни на минуту не покидали сегодня зону ЛЧ, потому Заря ни разу не выходила вперед в битве с Десной. Де Пена и Цитаишвили расстреливали Волынца – героический вратарь хозяев потянул всего.

Итак, Заря попросту отказалась побеждать в параллельной встрече. Вадим Евтушенко с надеждой смотрит в телефон, Михайличенко будто не до конца понимает, как так произошло. Динамо финиширует на 2-м месте даже несмотря на позорное поражение, первое в истории от команды из скромного села Коваливка. Милько на последних секундах получил красную за две желтые после замены, но это уже ничего не меняло.

Никто не хотел выходить в Лигу чемпионов

Как там у классика. "Я спросил вас, Вы готовы к большим задачам? Это выигрыш чемпионата и попадание в Лигу чемпионов. Вы сказали "да" и обманули меня". Игорь Суркис мог бы повторить свои слова снова и снова. После позора с нулевкой против Лугано и ранним вылетом из Лиги Европы. Или фиаско на поле Десны, которое воскресило серебряную интригу. Или победы над посредственной Ворсклой только в серии пенальти, когда Максимов несдержал слово и побоялся выпустить юного Исенко, специалиста с 11-метровых. Или поражения от очень скромной команды Костышина, чего и близко раньше не случалось на официальном уровне. А ведь Колос в топ-6 проиграл 8 матчей, победив лишь 2 раза – Александрию и... Динамо.

Не знаю, дело не может быть только в одном Кадири, которого, впрочем, не было в лучших матчах сезона, и это довольно знаково. Его подписание - символ полного хаоса в менеджменте клуба. Слабее даже резервистов игрок, который боится мяча, в команде, вынужденной контролировать его до 60% времени в большинстве туров УПЛ. Который может раз в 10 матчей выстрелить дальним ударом, после чего подводить команду с завидной регулярностью.

Зарабатывающий удаление или пенальти в пользу соперника, позиционно ошибающийся и доводящий до абсурда статус клуба с большими историческими традициями. Какого то в центр поля лепят, то в оборону, а потом рассказывают, что якобы у Момо какая-то более сильная сторона. Хотя сегодня те же Кендзера и Шабанов, Буяльский и Шепелев, Цыганков и Шапаренко не отставали, "феерили" на оборону по полной. Будто нарочно не хотели проявить себя в ЛЧ, по крайней мере на предварительных ее этапах.

Заря тоже опозорилась. Трусливым перекатыванием мяча в последние минут 15 матча против Десны, что ставит приговор в перспективах будущего такой команды. Вот она сказочная интрига. Колос забивает 2 гола в ворота Динамо, а те, кого последние годы так величали за мужество, просто боятся играть в футбол. Ребята, все понимаем – странное руководство, слухи о роспуске клуба, если не удастся попасть хотя бы в групповой этап Лиги Европы, традиционная распродажа лидеров, отсутствие какой-либо стратегии.

Но вы же сами все лето распускали нытье о судьях, которые якобы тянут Динамо на второе место и отобрали очков 10 (а почему не 100, так и чемпионами б стали!), не меньше. Так вот же оно, историческое серебро на расстоянии вытянутой руки. И столь бездарно отказаться от хотя бы малейшей попытки... Этого нельзя ни понять, ни простить. Это наводит на нехорошие мысли, ведь до злощасного воскресенья команда Скрипника как раз показывала, что не умеет сушить игру. Более того, Заря не будет отказываться от своего футбола никогда и ни за что, уверял экс-тренер Вердера.

Выиграй Десна хоть один из домашних матчей на этой неделе, быть бы ей второй. Ведь киевляне набрали в личных встречах с черниговцами только 4 очка, подарив сопернику аж 7. Не захотели, перегорели, сдались под психологическим давлением результата, зря начали играться со схемой с тремя защитниками, травмы – причин может быть море. Однако очевидно, что и такая команда не готова даже к квалификации Лиги чемпионов, а о вызовах в сборную Украины можно продолжать только мечтать.

Честно играла только третья сторона – уникальный финиш сезона УПЛ

Шахтер неделю назад честно обыграл Десну, показав всю уязвимость команды Рябоконя перед еврокубками, насколько бы привлекательным не выглядел Чернигов в отдельных поединках или даже серии матчей. Александрия била четвертую команду сезона несколько дней назад. Колос сегодня закономерно переиграл Динамо, которое как потеряло контроль над игрой после 20-й минуты, так особенно в нее и не возвращалось (моменты вроде и были, но соперник регулярно отвечал), а эпизоды индивидуальных вспышек Буяльского, Цыганкова, Караваева, Русина или Де Пены были только свидетельством безумных проблем психологического и командного характера. Ребята Костышина значительно больше выглядели коллективом, а не набором звезд с потрясающим эго. Ошибок не избегали, но дрались так, будто это они боролись за ЛЧ.

Обладатель второго места оказался в определенной степени закономерным, но его триумф навевает грусть Маркевича из той знаменитой пресс-конференции. Класснее по подбору отдельных исполнителей, стабильнее финансово, с большим количеством фанатов и лучшими перспективами жеребьевки. Команда Михайличенко может выдавать сумасшедшие матчи, как против Шахтера в Кубке или Зари в двух последних играх. А может безвольно сливать из-за провальной игры всех в обороне, неустойчивой полузащиты и психологически разбитых форвардов. Динамо никогда не выигрывало настолько халявных медалей. Оно добыло серебро не благодаря своим заслугам, а из-за честной игры Шахтера, Александрии и Колоса, которым ничего не было нужно, а они выигрывали и отбирали очки. Ну, и за провальный финиш Зарю и Десну пусть поблагодарят.

Исторический позор на 20 лет от суперрекорда Лобановского – как символично

Впервые в истории Динамо потерпело 9 поражений за сезон УПЛ. Киевский клуб все 4 раза в чемпионате уступал Шахтеру. А еще динамовцев били Десна (дважды), Заря, Колос и даже СК Днепр-1 со второй шестерки. Упал рекорд чемпионского преимущества, принадлежавший Динамо Лобановскому. Шахтер-2020 улучшил его с плюс 18 на 23. Позорный разрыв, который и того больше был бы, если б не курьезная потеря "горняками" очков (2 пропущенных гола с 89 по 90) в Александрии. Символический рубеж и тотальная смена ролей, как ни крути. Также впервые в истории золото вручили за 5 туров до финиша. В то же время 20 лет спустя команда Каштру все же не повторила рекорд Лобановского по очкам (82, а было 84).

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Нас всех в очередной раз кинули. Это Украина, детка. Здесь так принято еще с чертовых советских времен, которые посеяли непобедимые зерна коммунизма – лицемерие, обман, двойные стандарты, повсеместную коррупцию и сладкие обещания светлого будущего, что должно наступить вот-вот, но все никак. Не существует никакой третьей силы. Есть большое падение гранда и пара команд, которые ментально не переросли уровень маленьких клубов без особых амбиций и перспектив, чтобы этим воспользоваться. Не убили бы горе-боссы более топовые Металлист и Днепр, Динамо уже тренировал бы новый специалист, а команда думала сразу о выступлениях в ЛЕ, без тех пьянящих иллюзий, которыми манит ЛЧ. Как это было дважды подряд во времена Блохина, после чего начался подъем имени Реброва.

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Нужны радикальные изменения, это очевидно. Видимо, поэтому Игорь Суркис не поспешил выразить полное доверие Михайличенко после выхода в ЛЧ. Хотя это ничего не значит. Делать такие ура-заявления по мотивам фиаско от дебютанта Премьер-лиги – как-то аж очень неудобно, унизительно что ли. Год назад президент клуба долго тянул и решил довериться Хацкевичу. По той же странной логике, Михайличенко заслужил как минимум еще один шанс – белорусу же давали годы! Однако киевляне еще никогда так не проваливались в чемпионате – лишь 61,45% набранных очков, худший результат в истории. А 11-матчевая серия пропущенных голов, которая продлилась до следующего сезона – еще одно уникальное фиаско в рамках УПЛ.

Так что по логике вещей, клуб должна ждать большая революция на всех уровнях, чистка как среди игроков, так и тренеров. Если команда может, но не хочет, регулярно бросает играть, пытаясь выехать на классе, она не заслуживает понимания. Можно проиграть раз, другой. Проиграть из-за травмы лидеров, нефарта, судей, усталости. Однако нельзя делать это так безвольно против соперников из другой планеты. Нельзя делать это 9 раз, привыкая к фиаско как обычному положению вещей. У тренеров уже список отмазок закончился. Почти, как список замен сегодня. Вдуматься только – у Костышина находится 5 человек для того, чтобы освежить, а Михайличенко с его значительно большими возможностями выпускает только двух, и тех в бездну.

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Судя по тому, как Заря провела последние минуты против Десны, Динамо реально может возглавить Скрипник. Тогда в этом хоть какая-то логика была б (лучше уж это, чем поверить, что команда сама выбрала те 3 миллиона евро с копейками, которые получит луганский клуб за выход в Лигу Европы). С другой стороны, это украинский футбол, который руководствуется особыми правилами. Здесь победный гол в ворота киевлян забивает экс-форвард Динамо Лысенко, а Супряга, который принадлежит вице-чемпионам, в этот же день делает дубль за Днепр-1.

Влад, к слову, стал лучшим бомбардиром УПЛ 2019/20 из динамовцев (14 забитых, 12 из игры, третье место в целом, после Мораеса и Филиппова) и имеет все шансы закрепиться летом после камбэка. Вернется и Леднев (11 попаданий, полностью проваленный летний период после возобновления сезона, без голов или ассистов с марта) на пару с Тымчиком. Но не станут ли они посредственностями, в которых превращаются большие таланты Динамо? С каждым новым непопаданием в Лигу чемпионов уровень команды падает все больше, а тренеры выглядят все более случайными пассажирами на электрическом стуле с неизбежным досадным финалом.