Интер спас ничью с Ромой благодаря курьёзному пенальти, Брешия оформила вылет СПАЛа в Серию В

В воскресенье, в рамках 34-го тура итальянского первенства, состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 34-й тур

Парма – Сампдория – 2:3

Голы: Жервинью, 18, Берешиньски, 40 (аг.) – Чабот, 48, Квальярелла, 69, Бонаццоли, 78

Брешия – СПАЛ – 2:1

Голы: Змргал, 69, 90+3 – Дабо, 43

Дженоа – Лечче – 2:1

Голы: Санабрия, 7, Габриэл, 81 (аг.) – Манкозу, 60

Наполи – Удинезе – 2:1

Голы: Милик, 31, Политано, 90+4 – де Пауль, 22

Фиорентина – Торино – 2:0

Голы: Лянко, 2 (аг.), Кутроне, 75

Рома – Интер – 2:2

Голы: Спинаццола, 45+1, Мхитарян, 57 – де Врей, 15, Лукаку, 87 (пен)

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Абсолютно немотивированные Парма и Сампдория откровенно доигрывали сезон. Над командами не тяготел вылет в низший дивизион, и о еврокубках можно было забыть. Тем интереснее была встреча. В первом тайме хозяева владели значительным преимуществом и во владении мячом, и по ударам в створ ворот, и по угловым. Тем логичнее стал гол подопечных Роберто Д’Аверсы на 18-й минуте. После подачи с углового защитники "блучеркьяти" выбили мяч, который подхватил Гастон Бругман и сбросил на Жервиньо. 33-летний форвард на классе обыграл двух защитников и мощным ударом чуть не порвал сетку ворот.

Впоследствии, после серии рикошетов, "крестоносцы" забили второй, однако арбитр взятия ворот отменил, зафиксировав офсайд. Под конец тайма, после стремительной атаки пармезанцев, мяч попал в польского защитника Сампдории Бартоша Берешиньски и срикошетил в ворота – 2:0. После отдыха подачу с углового точно замкнул Юлиан Чабот и сократил отставание до одного гола. А затем Фабио Квальярелла после затяжной атаки перебросил круглого через Луиджи Сепе и восстановил статус-кво. В конце матча Федерико Бонаццоли сыграл на опережение и голом поставил жирную точку в матче.

Откровенные неудачники турнирной таблицы – Брешия и СПАЛ – решили выяснить отношения по принципу "кто хуже". Сверхскучный первый тайм завершился в пользу последней команды Серии А: Бриан Дабо ворвался в штрафную соперника и, получив навес, буквально затолкал круглого в ворота. После перерыва хозяева прибавили и после нескольких опасных выстрелов усилиями Яромира Змргала сумели сравнять. А уже в добавленное время чех оформил дубль и, вырвав победу для своей команды, опустил СПАЛ в Серию В.

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Еще одна пара аутсайдеров – Дженоа и Лечче – устроили в первом тайме настоящий триллер. В начале матча Антонио Санабрия, после великолепного розыгрыша с партнерами, вывел хозяев вперед. А уже в добавленное время Маттиа Перин сбил в своей штрафной соперника и арбитр назначил одинадцатиметровый. Марко Манкозу не сумел реализовать пенальти, запустив круглого по воробьям.

После перерыва опытный хавбек исправился и ударом с отскоком с границы штрафной площадки сравнял счет. Под конец матча мяч после дальнего выстрела игрока Дженоа попал в штангу и от спины голкипера закатился в ворота. К слову, украинский полузащитник Лечче Евгений Шахов весь матч провел в запасе.

Наполи пропустил от Удинезе уже в середине первого тайма: после рикошета от защитника мяч попал в Родриго де Пауля, который на всех парах мчался в штрафную соперника. Аргентинский полузащитник подхватил сферу и загнал ее в дальний угол ворот. Но совсем скоро Аркадиуш Милик, который только появился на поле, удачно замкнул прострел Фабиана Руиса и сравнял счет. Спас три очка для своей команды Маттео Политано, который на четвертой добавленной к матчу минуте мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ближний угол ворот.

Фиорентина усилиями соседей по турнирной таблице уже на второй минуте вышла вперед – бразильский защитник Торино Лянко срезал мяч в собственные ворота. Очередной опасный момент в матче возник только через... 73 минуты: Франк Рибери воспользовался обрезкой защитников и пасом вывел один на один Патрика Кутроне, который точно пробил мимо Сальваторе Сиригу.

Центральный матч дня проводили на Стадио Олимпико, где Рома принимала Интер. Миланцы вышли вперёд уже на 15-й минуте встречи в результате подачи Санчеса с углового и замыкания де Врея – 0:1. Гости довольно уверенно побеждали в компенсированного к первому тайму времени, пока Спинаццола не получил передачу от Джеко на левый край штрафной и пробил в дальний угол. На перерыв команды ушли при ничейном счёте.

На старте второго тайма Лаутаро Мартинес забил второй гол Интера, однако его отменили из-за положения вне игры. Рома ответила чистым голом на 57-й минуте: Мхитарян прорвался из центра в штрафную и отдал пас на Джеко, тот попытался пробить, произошел отскок, и Генрих, приняв его, расстрелял ворота с близкого расстояния – 2:1! Антонио Конте вскоре бросил в бой Эриксена, Лукаку и Мозеса. Гости давили, но им не фартило до 86-й минуты, когда Спинаццола в попытке выбить мяч из своей штрафной махнул мимо, попав в Мозеса.

Esse pênalti que o Spinazzola fez nos minutos finais de Roma x Inter de Milão foi inacreditável. Nem na Copa Imprensa eu vi lance assim! pic.twitter.com/dBakPbkv0U — Francisco De Laurentiis (@f_delaurentiis) July 19, 2020

Арбитр назначил пенальти, а Лукаку уверенно его реализовал, установив окончательный счёт встречи – 2:2.

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