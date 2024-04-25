Кривбасс огласил сумму налогов, которую клуб заплатил в госбюджет Украины за прошлый год.

Криворожский клуб уплатил в госбюджет налоги на общую сумму 38 476 144 гривны за 2023-й год, сообщает официальный сайт Кривбасса.

Клубы УПЛ будут премировать арбитров – источник озвучил суммы и подробности нововведения

"Наш клуб является добросовестным налогоплательщиком, ведь это важный и почетный долг каждого, особенно в эти тяжелые для Украины времена. Уплата налогов – необходимый вклад каждого в национальную экономику. Своевременное внесение средств в бюджет влияет на экономический потенциал нашей страны, ее Независимость и могущество, поэтому давайте вместе максимально поддерживать государство", – говорится в заметке на сайте.

Добавим, что Кривбасс занимает третье место в УПЛ, имея в активе 51 пункт. Криворожан опережают только Динамо (54 очка) и Шахтер (58).

Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем и сравнялся по очкам с Динамо