Игроки Барселоны выбрали сенсационного тренера – легенда "блаугранас" является кумиром Гвардиолы и имеет ряд преимуществ

Бывший нападающий Барселоны Патрик Клюйверт может стать преемником Кике Сетьена на посту наставника "сине-гранатовых". Похоже, нынешний тренер Барсы вряд ли задержится на своем посту.

Как известно, Барселона рискует впервые за последние годы завершить сезон без трофеев. Кубок Испании и чемпионат уже проиграны, а в Лиге чемпионов "сине-гранатовые" еще не прошли даже 1/8 финала. Впереди каталонцев ожидает ответный матч против Наполи после выездных 1:1.

Будущее Кике Сетьена оказалось под огромным вопросом. Сам тренер заявил, что не уверен, будет ли тренировать команду даже в Лиге чемпионов, которая возобновится в начале августа. Похоже, футболисты не слишком стремятся продолжать играть под руководством нынешнего наставника.

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В раздевалке "блаугранас" хотят видеть главным тренером Патрика Клюйверта, который возглавляет клубную академию. 44-летний голландец в 2009 году получил тренерскую лицензию, но не может похвастаться богатым опытом. В активе экс-нападающего Барселоны лишь непродолжительные периоды в клубах на родине, национальных командах Нидерландов, Камеруна и Кюрасао.

В пользу Клюйверта играют сразу несколько факторов. Он знаком с системой Барсы (122 гола в 256 матчах в период с 1998 по 2004 год), имеет дружеские отношения с лидерами команды, а также знает лучшие качества футболистов. Директор академии сыграл едва ли не главную роль в прогрессе Ансу Фати, а также поможет усовершенствоваться своему соотечественнику Фрэнки де Йонгу, информирует Mundo Deportivo.

Кроме того, Клюйверт имеет необходимый характер для работы тренером Барселоны. Это вполне ощутил на себе Виктор Вальдес, который недавно был уволен с поста тренера команды U-19 не в последнюю очередь из-за конфликта с голландцем. Футболисты Барсы надеются, что экс-нападающий каталонцев вернет команде уверенность в собственных силах.

Также 44-летний Патрик свободно владеет несколькими языками (голландский, немецкий, английский, французский, итальянский и португальский). Данный фактор может помочь Клюйверту в коммуникации с Усманом Дембеле, который пока и близко не оправдал возложенных на него надежд. К слову, Хосеп Гвардиола ранее заявлял, что считает Клюйверта идеальным центрфорвардом. Это тоже не следует отвергать.

Жозепу-Марии Бартомеу есть над чем задуматься. До матчей Лиги чемпионов остается чуть больше двух недель.

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