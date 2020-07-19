Александрия – Шахтер – 2:2 – видео голов и обзор матча

Александрия вырвала ничью у Шахтера в 32 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Шахтер на "Футбол 24".

Шахтер уверенно контролировал ход поединка после голов Соломона и Тете в первом тайме. Однако, хозяева сумели перевернуть сценарий встречи уже перед самым финальным свистком, забив дважды за три минуты.

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Финальный свисток зафиксировал очень нелогичную ничью. Шахтер уже завершил свой сезон в УПЛ, тогда как Александрию еще ждет плей-офф за Лигу Европы, где в полуфинале команде Владимира Шарана будет противостоять Мариуполь.