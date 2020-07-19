Суркис не подтвердил сохранение должности за Михайличенко

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями после поединка 32-го тура УПЛ против ковалёвского Колоса (0:2).

"Команда, которая обязана побеждать, не может проигрывать, и не потому, что это Колос. Да, есть травмированные, какие-то оправдания. То, что произошло сегодня – у меня нет слов.

Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Оценка сезона по игре неудовлетворительна, однозначно. В решающих матчах мы не можем проигрывать таким командам, как Колос. Да, я понимаю, что на них ничего не давило. Но это футбол, где команда обязана демонстрировать свой класс, но, очевидно, их класс нивелирован. Почему? Будем разбираться.

Мы не можем отставать от Шахтера на 22 очка. Кубок не может компенсировать ту игру, что мы демонстрировали в этом сезоне. Давайте не будем сейчас говорить, продолжит ли Михайличенко тренировать команду. Эмоции утихнут, вы об этом узнаете", – заявил Суркис в эфире "Великого футбола".

Отметим, что несмотря на поражение от Колоса, Динамо пробилось в квалификацию Лиги чемпионов. Помогла в этом Десна, сыгравшая вничью 1:1 с луганской Зарей.

Динамо потерпело историческое поражение от Колоса, но проползло в квалификацию Лиги чемпионов