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Суркис не подтвердил сохранение должности за Михайличенко

19 июля 22:37 - Читати українською
Суркис не подтвердил сохранение должности за Михайличенко
Игорь Суркис / фото А. Попова

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями после поединка 32-го тура УПЛ против ковалёвского Колоса (0:2).

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

"Команда, которая обязана побеждать, не может проигрывать, и не потому, что это Колос. Да, есть травмированные, какие-то оправдания. То, что произошло сегодня – у меня нет слов.

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Оценка сезона по игре неудовлетворительна, однозначно. В решающих матчах мы не можем проигрывать таким командам, как Колос. Да, я понимаю, что на них ничего не давило. Но это футбол, где команда обязана демонстрировать свой класс, но, очевидно, их класс нивелирован. Почему? Будем разбираться.

Мы не можем отставать от Шахтера на 22 очка. Кубок не может компенсировать ту игру, что мы демонстрировали в этом сезоне. Давайте не будем сейчас говорить, продолжит ли Михайличенко тренировать команду. Эмоции утихнут, вы об этом узнаете", – заявил Суркис в эфире "Великого футбола".

Отметим, что несмотря на поражение от Колоса, Динамо пробилось в квалификацию Лиги чемпионов. Помогла в этом Десна, сыгравшая вничью 1:1 с луганской Зарей.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Игорь Суркис Колос - Динамо Киев
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