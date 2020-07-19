Месси побил рекорд Хави по количеству ассистов за сезон Ла Лиги

Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси покорил очередное невероятное достижение. Теперь ему принадлежит рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне Примеры.

Аргентинец оформил ассист на Ансу Фати на старте поединка 38-го тура против Алавеса и обновил рекорд чемпионата, сообщает ESPN FC.

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Эта результативная передача стала для Месси 21-й в сезоне 2019/20 Ла Лиги. Теперь он является абсолютным рекордсменом, поскольку превзошел достижение Хави Эрнандеса. Экс-хавбек "блаугранас" оформил 20 ассистов в рамках кампании 2008/09. К тому же, позже Месси забил и свой очередной мяч в Ла Лиге.

Напомним, что аргентинский нападающий также является владельцем рекорда по количеству голов в Примере в течение сезона. В первенстве 2011/12 он забил 50 мячей.

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