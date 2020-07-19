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Месси побил рекорд Хави по количеству ассистов за сезон Ла Лиги

19 июля 19:36 - Читати українською
Месси побил рекорд Хави по количеству ассистов за сезон Ла Лиги
Месси и Хави / ФК Барселона

Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси покорил очередное невероятное достижение. Теперь ему принадлежит рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне Примеры.

 
Ансу Фати 24’
Лионель Месси 34’
Луис Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Лионель Месси 75’
24’ Ансу Фати
34’ Лионель Месси
44’ Луис Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Лионель Месси

Аргентинец оформил ассист на Ансу Фати на старте поединка 38-го тура против Алавеса и обновил рекорд чемпионата, сообщает ESPN FC.

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Эта результативная передача стала для Месси 21-й в сезоне 2019/20 Ла Лиги. Теперь он является абсолютным рекордсменом, поскольку превзошел достижение Хави Эрнандеса. Экс-хавбек "блаугранас" оформил 20 ассистов в рамках кампании 2008/09. К тому же, позже Месси забил и свой очередной мяч в Ла Лиге.

Напомним, что аргентинский нападающий также является владельцем рекорда по количеству голов в Примере в течение сезона. В первенстве 2011/12 он забил 50 мячей.

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Рекорды Испания Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Хави Хави Эрнандес Ла Лига Алавес - Барселона
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