СК Днепр-1 дома разгромил Ворсклу – Супряга оформил дубль

Ворскла в последнем матче регулярного сезона УПЛ 2019/20 потерпела сокрушительное поражение от СК Днепра-1.

Матч между СК Днепром-1 и Ворсклой не имел никакого турнирного значения. "Спортклуб" ещё неделю назад завоевал так называемый Кубок престижа, который команде вручили перед поединком, а полтавчане уже третий раз в этом сезоне выставили молодёжный состав. Дмитрий Михайленко на такие радикальные изменения не пошёл, ограничившись появлением Сватка, Батагова и Ярмолюка в старте.

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Первая половина первого тайма не порадовала большим количеством голевых моментов. Их было всего два, но оба оказались опасными: на 12-й минуте Мельничук срезал подачу с углового ударом головой под перекладину собственных ворот (Исенко парировал), а на 24-й Супряга обрезался на своей половине, подарив мяч Семилету – тот пробил в защитника, затем отдал пас на Козыренко, а тот из выгодной позиции выстрелил над перекладиной. Наказание за расточительность было мгновенным: на 25-й минуте Хобленко выкатил пас на Супрягу, а Влад вошел в штрафную, убрал защитника и слабо пропокатил в левый нижний угол – 1:0.

На 27-й минуте Супряга мог и дубль делать, но с близкой дистанции головой направил мяч параллельно воротам. На 35-й неплохой удар из-за пределов штрафной удался Хобленко, но сфера просвистела мимо левой штанги. У Ворсклы мало что получалось в ответ, а СК Днепр-1 нагнетал давление. В конце концов, на 40-й минуте оборона полтавчан не выдержала: Цуриков прострелил с левого фланга, а Супряга, оторвавшись от Якубу, замкнул в одно касание – 2:0. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

На второй тайм Дмитрий Михайленко вместо Логинова и Сватка выпустил Кравченко и Лопирёнка, а Виталий Косовский снял Власова и Белого – зато вышли Галата и Дубко. Содержание игры особенно от этого не изменилось, и уже на 50-й минуте Хобленко добавил к ассисту гол: Кравчук исполнил неудачный поперечный пас на Якубу, Алексей его перехватил и расстрелял ворота – 3:0. После этого днепровцы могли забивать и четвёртый, однако неплохие удары Цурикова и Хобленко на 60-х минутах парировал Исенко. В конце концов, к 70-м темп встречи упал.

Последние двадцать минут встречи ничем интересным не отметились. Матч постоянно прерывался на мелкие паузы, моментов не возникало, а попытки днепровцев обострить разбивались о некоторую хаотичность. За всё это время вспоминается только дальний удар Супряги в руки Исенко и выстрел Кравченко над перекладиной после паса Владислава. В конце концов, новых голов команды так и не провели. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу СК Днепр-1.

Таким образом, подопечные Дмитрия Михайленко завершили регулярный сезон на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 43 зачётных балла. Впереди – поединок плей-офф за еврокубки против Колоса. Ворскла осталась десятой с 28 очками в активе.

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