С новой формы сборной Украины исчез лозунг "Слава Украине"

Противоречивый дизайн новой формы подопечных Андрея Шевченко вызвал недовольство среди болельщиков.

Недавно Украинская ассоциация футбола представила новый вариант формы, в которой "сине-желтые" будут выступать в текущем году начиная с матчей Лиги наций.

Сборная Украины представила новый комплект формы

Несмотря на довольно противоречивую видеопрезентацию экипировки производитель похвастался инновационным дизайном – сублимационной печатью в передней части футболки, имеющей темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

В сети уже появились фото новой формы, которые вызвали шквал критики. Как оказалось, с футболок исчез лозунг "Слава Украине!", который был центральным элементом предыдущего дизайна формы.

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Предыдущий вариант формы сборной Украины:

А так выглядит свежая экипировка: