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С новой формы сборной Украины исчез лозунг "Слава Украине"

19 июля 13:38 - Читати українською
С новой формы сборной Украины исчез лозунг "Слава Украине"
Сборная Украины / УАФ

Противоречивый дизайн новой формы подопечных Андрея Шевченко вызвал недовольство среди болельщиков.

Недавно Украинская ассоциация футбола представила новый вариант формы, в которой "сине-желтые" будут выступать в текущем году начиная с матчей Лиги наций.

Сборная Украины представила новый комплект формы

Несмотря на довольно противоречивую видеопрезентацию экипировки производитель похвастался инновационным дизайном – сублимационной печатью в передней части футболки, имеющей темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

В сети уже появились фото новой формы, которые вызвали шквал критики. Как оказалось, с футболок исчез лозунг "Слава Украине!", который был центральным элементом предыдущего дизайна формы.

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Предыдущий вариант формы сборной Украины:

А так выглядит свежая экипировка:

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Теги
Футбольная форма Украина Украина Сборная Украины
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