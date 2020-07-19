Известный украинский тренер погиб в ужасном ДТП

Смертельное ДТП произошло вблизи Мукачево на Закарпатье. Погиб футбольный тренер Виктор Ряшко и двое его детей.

Главный тренер ФК Мункач погиб в ДТП под Мукачево. Единственный человек, выживший в легковушке после ДТП, жена Виктора Ряшко, сообщает mukachevo.net.

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Сообщается, что легковушка Mazda, в которой находился специалист, столкнулся с грузовиком, который вез песок. Известно, что на месте погибли по меньшей мере три человека. Среди них дети тренера: 10-летняя девочка и 23-летний сын.

Добавим, что Виктору Ряшко было 56 лет. Футбольной общественности он известен по работе в должности спортивного директора Говерлы, а также в статусе главного тренера в свое время руководил Закарпатьем, тернопольской Нивой и ФК Львов.

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