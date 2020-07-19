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Колос – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

19 июля 22:51 - Читати українською
Колос – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями после матча 32-го тура УПЛ против Колоса (0:2).

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

"Если в двух словах: нам банально не хватило сил. Желание было. Первый тайм был очень осторожным, потому что, на мой взгляд, ничейный результат подсознательно немного ограничивал.

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У Колоса можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя. Это ни в коем случае не оправдание, но я не зря говорил о регламенте. Два последних тура регламент обязывает проводить в один день и в одно время. При этом Колос имел на один день больше, мало того, играл с Шахтером дублирующим составом. Ясно, что они готовились к матчу с нами.

Но это все равно не снимает с нас ответственности. Мы виноваты в том, что допустили ошибки, не забили свои мячи. Слава богу, что все так закончилось. Будем разбираться, потому что на данный момент в команде, наверное, много статистов. Мы постарались навести порядок, но нужно будет еще этим заниматься.

Сравнить эмоции нельзя. Не могу сказать, что раньше меньше нервничал или переживал. Просто, на самом деле, нервозность, которая присутствовала с первых матчей, когда были неудачные игры и результаты, добавила уверенности. Этой уверенности в своих силах и игре нам немного не хватило. У команды есть характер и, отбросив все игры, мы имеем возможность бороться за Лигу чемпионов и выиграли Кубок Украины. Вроде все нормально, но именно этот сезон показал моменты, которые нужно менять, и двигаться дальше.

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На отдых есть десять дней. Конечно же, отдыхать все это время не получится, потому что нужно спланировать очень много работы. Но, наверное, несколько дней не помешают", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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