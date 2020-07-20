Головні новини футболу 19 липня: Динамо і Зоря осоромилися у битві за ЛЧ, Суркіс натякнув на великі зміни

Динамо обійшло Зорю на фініші регулярного сезону УПЛ 2019/20 лише завдяки Десні. Помер Віктор Ряшко, екс-тренер Ниви, Львова і Закарпаття. Дайджест головних новин 19 липня читайте на "Футбол 24".

Динамо і Зоря драматично розіграли срібло

Ніхто не чекав воскресіння інтриги в боротьбі за друге місце. Адже важко було повірити, що Колос обіграє Динамо вперше в житті саме під час фінальної битви сезону, коли мотивація була лише в суперника. Команда Михайличенка пробилася у кваліфікацію ЛЧ завдяки нічиїй, яка не особливо влаштовувала обидвох конкурентів у паралельній грі.

Зоря не змогла перемогти Десну й втратила можливість піднятися у зону Ліги чемпіонів – луганці завоювали бронзу УПЛ та зіграють у груповому турнірі Ліги Європи. Скрипник зізнався, чому пробачили Динамо і не ризикнули поборотися за вихід у головний єврокубок.

Ігор Суркіс не підтвердив збереження посади наставника за Михайличенком. Президент Динамо у вечірніх інтерв'ю натякав, що вже ведуться перемовини щодо кардинального підсилення команди, яке просто необхідне, як і кадрова чистка гравців, що не проходять у склад. Михайличенко вважає, що в Динамо багато статистів, тож доведеться знову наводити порядок, а також висловлює нарікання на Колос і регламент.

Україна

Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і Соломона не допоміг повторити ще одне "вічне" досягнення. Начудив талант Мудрик, вийшовши на заміну і підвівши в обох гольових епізодах.

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Лідери Першої ліги продовжили свої серії до 4-х матчів. Як наслідок, Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку. Чорноморець забив 5 голів, продовживши феєрію після приходу Ковальця – результативність зросла майже вдвічі. В одеситів дубль оформив інший орендований динамівець Янаков, на рахунку якого вже 4 голи за 4 тури.

Відомий український тренер Віктор Ряшко загинув у жахливій ДТП, що забрала життя трьох людей. Фахівець раніше співпрацював з кількома клубами, які грали в еліті.

Світ

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