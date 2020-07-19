Шахтер эпично упустил победу над Александрией – "горняки" побили рекорд Лобановского, бенефис Тете и Соломона

Александрия вырвала ничью у Шахтера в рамках 32-го тура УПЛ. Отчет о матче Александрия – Шахтер читайте на "Футбол 24".

Отчетная встреча уже не имела никакого турнирного значения для обоих соперников. Александрия забронировала за собой 5-ю строчку и уже готовится к поединку плей-офф УПЛ за Лигу Европы против Мариуполя, а Шахтер уже в статусе чемпиона продолжает поддерживать форму перед доигрыванием еще в этом сезоне второго по рангу еврокубка.

Александрия – Шахтер – 2:2 – видео голов и обзор матча

Луиш Каштру снова дал шанс проявить себя молодым: в старте вышли Трубин, Сикан, Тете, Соломон, Пихаленок, Бондаренко. Отметим первое появление на поле после тяжелой травмы Валерия Бондаря. Но даже такие эксперименты "горняков" не фактически не помогли команде Владимира Шарана. Хотя первый опасный момент создала Александрия. Третьяков получил передачу справа от своего партнера, но, находясь уже в штрафной Шахтера и практически без опеки защитников, пробил очень неточно – выше и в сторону от ворот. Еще через три минуты после передачи с левого фланга Безбородко головой забил гол, но боковой арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.

Похоже, дончане поняли, что с хозяевами не стоит шутить и постепенно переместили игру до противоположных ворот. Больше всего выделялись Тете и Соломон. Именно они и создали первый гол. Бразилец сам разогнал атаку, обыгрался с израильским легионером и уже из пределов штрафной правой ногой положил мяч точно в левый угол ворот – 1:0. Через каких-то 10 минут Шахтер удвоил свое преимущество: "горняки" заработали штрафной удар метрах в 20 от ворот, удар взялся выполнять Соломон и роскошным ударом вогнал мяч в верхний угол. Еще до перерыва счет мог стать разгромным, но Сикан не использовал момент, который для него создали Маркос Антонио и Тете.

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Второй тайм выдался гораздо беднее бледным на события. Шахтер продолжал больше держать мяч и атаковать. Александрия больше оборонялась и провела несколько опасных контрвыпадов. Отметим, что темп игры сбили частые остановки: стало значительно больше нарушений, а тренеры начали проводить замены. Ближе к концу матча команды обменялись "уколами": перспективный проход Ковальца остановил Витао, а удару Маркоса Антонио с линии штрафной не хватило точности.

Хозяева сумели перевернуть сценарий встречи уже перед самым финальным свистком, забив дважды за три минуты. Сначала отличился Алексей Довгий, а спас Александрию от поражения Евгений Банада.

Финальный свисток зафиксировал очень нелогичную ничью. Чемпионство Шахтера – факт давно известный. Теперь же можно официально зафиксировать еще одно знаковое достижений донецкой команды. "Горняки" установили новый показатель отрыва от второго места – 23 очка, превзойдя рекорд Динамо Валерия Лобановского (18).