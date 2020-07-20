Заря – Десна: маленькая команда взяла бронзу, но потеряла шарм и любовь, уважение слабым северянам и топ-сезон Романова

Десна в последнем матче УПЛ 2019/20 не смогла победить Зарю и взять бронзовые медали, а луганчане из-за ничьи с северянами не поднялись на второе место.

Поединок между Зарей и Десной в последнем туре УПЛ 2019/20 имел ключевое значение в вопросе распределения медалей и путёвок в еврокубки. Луганчане в случае победы или ничьи гарантировали бы себе бронзу, но у них также оставались шансы на серебро – правда, для этого нужно было не только обыгрывать северян, а и надеяться на поражение Динамо в параллельной встрече против Колоса. Расклад черниговцев выглядел проще – команда претендовала только на третье место, но для этого нужно было побеждать Зарю.

Заря – Десна: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ – как это было

Стартовая треть первого тайма должна была насторожить фанатов луганского клуба, ведь подопечные Виктора Скрипника не начали с высокого темпа и интенсивного прессинга. Скорости не поднимались, на поле возникала куча мелких пауз, а дебютная жёлтая карточка была показана уже на 40-й секунде. Всё, что можно вспомнить в этот период из моментов – это неточный удар Будкивского головой мимо ближнего угла. У Зари не было и того – единственный выстрел нанёс Хомченовский, из-за пределов штрафной попав в центрбэка.

В конце концов, "мужики" поплатились за свою инертность на 20-й минуте, когда Конопля прошёл по правому флангу и исполнил подачу в штрафную на Будкивского. Филипп принял мяч на грудь в окружении пассивных защитников и пробил боковыми ножницами в левый нижний угол – 0:1! Ровно через минуту удвоить преимущество шикарным выстрелом метров с 20-ти в правый верхний мог Филиппов, однако луганчан спас отчаянный прыжок Шевченко. После этого у ворот Зари прошёл ряд угловых и панических ситуаций. Хозяева с огромным трудом отбились, а на 25-й минуте ещё и огрызнулись ударом Кочергина с линии полукруга точно в руки Пасту.

Вторая половина первого тайма прошла в позиционной борьбе. Подопечные Виктора Скрипника смогли отвести игру от своих ворот, но у чужих создать ничего не удавалось. Черниговцы позволяли "мужикам" только дальние удары, которые были весьма опасными: так, на 38-й минуте Кочергин метров с 25-ти направил мяч рядом с правой штангой, на 41-й Хомченовский с более близкой дистанции пробил под перекладину – Паст парировал. Наказание за расточительность могло прийти на 44-й минуте, когда Будкивский завершил классную атаку Десны левым флангом мощным ударом в ближний нижний угол – Шевченко спас Зарю! В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе северян.

После перерыва Виктор Скрипник бросил в бой Громова, а луганчане явно забегали быстрее, несколько раз неплохо ворвавшись в свободные зоны в штрафной и перед ней. Десна не проснулась, за что и была наказана на 53-й минуте шедевральным голом Хомченовского: Дмитрий принял пас от Кочергина, сместился в центр и красивым ударом метров с 22-х закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:1! Правда, расслабляться было рано, ведь уже через три минуты травму получил Громов, а на 58-й северяне едва не восстановили преимущество в счёте в результате открывания Филиппова под разрезной пас Мостового и подачи Александра точно на голову Будковскому – Филипп метров с шести пробил в перекладину! Через две минуты он повторил попытку, но на этот раз было совсем неточно. Между тем, Колос забил в ворота Динамо.

Середина второго тайма прошла в напряженной позиционной борьбе. Скорости снова упали, что негативно отразилось на качестве позиционных атак Зари, однако Десна вообще не собиралась идти вперёд. Как следствие, футбол был нервным и без значительного количества моментов – их было всего два и оба принадлежали луганчанам. Так, на 67-й минуте Кабаев ворвался в штрафную и мощно пробил низом, заставив Паста спасать северян, а на 73-й Кочергин сместился в полукруг и выстрелил по центру – Паст поймал мяч, выбросил его на Коноплю, которого сразу накрыл Михайличенко. Богдан отобрал сферу и влетел на левый край штрафной, после чего нанёс мощный удар – выше ворот! Между тем, Колос забил второй гол в ворота Динамо, но проблемы не оставляли Зарю. На 78-й минуте Виктору Скрипнику пришлось делать вторую вынужденную замену – Абу Ханна потянул мышцу.

Вратарь Зари получил желтую за задержку времени в матче с Десной – луганчане должны были побеждать, чтобы выйти в ЛЧ

Всего один забитый мяч отделял Зарю от квалификации Лиги чемпионов, однако эндшпиль встречи луганчане откровенно проваливали. Александр Рябоконь освежил игру черниговцев, выпустив Хлебаса и Картушова, из-за чего "мужики" вынуждены были бегать от ворот до ворот. Остроты при этом мажет не возникало. Лишь на 83-й минуте произошёл размен моментами: Кабаев получил пас от Тимчика по флангу, убрал защитника в штрафной и пробил низом в ближний угол, но Паст поймал мяч – Десна огрызнулась выстрелом Кузика из-за пределов штрафной мимо левого угла. Ближе к компенсированному времени ещё и стало очевидной безумная усталость хозяев. Десна все дольше сидела на чужой половине, зарабатывала стандарты, но моментов также не удавалось создать – но ради бронзовых медалей им был нужен гол!

Обе команды старались, но создать сказку не смогли. На последних секундах луганчане ещё и смирились с бронзой, ведь Шевченко откровенно тянул время, попивая водичку и долго лежа на газоне. Такое поведение даже немного шокировала, но луганчане сами выбрали этот путь. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Заря, таким образом, завершила сезон на третьем месте с 58 очками в активе, а Десна осталась четвертой, набрав 56 зачётных баллов.

Заря – маленькая команда, которая потеряла шарм

Когда неделю назад мы писали, что Заря – не уровень Динамо, то прежде всего имели в виду колоссальное преимущество киевлян в кадровой комплектации, опыте и индивидуальном классе, хотя уже тогда Виктор Скрипник заявлял о радости от третьего места. Тогда подобные слова казались попыткой подавить сожаление от поражения в битве за ЛЧ, но в матче против Десны оказалось, что знаменитые "мужики" реально готовы удовлетвориться синичкой в ​​руках. Мало того: они радовались этой бронзовой синичке, словно победе в Лиге чемпионов, а тренер с "европейским менталитетом" был первым, кто посоветовал не идти вперёд, затягивать время, сидеть на своей половине и держать счет.

Это – психология маленького клуба, со скромными амбициями и отсутствием шансов на повтор своего успеха. Например, в Ворскле нормально нарушить обещания молодому голкиперу и отказываться от атак в финале Кубка, потому что следующего шанса в карьере этих футболистов может и не быть – но даже полтавчане были разочарованы и разъярены своим серебром. Заря же, укомплектованная сборниками, экс-футболистами грандов УПЛ и топов Бундеслиги, с хорошим финансированием и значительным опытом в Лиге Европы, сама отказалась от шанса взять серебряные медали УПЛ и засветиться в Лиге чемпионов – и празднует это!

В Лиге чемпионов, между прочим, мечтает сыграть каждый мальчик со двора, не говоря уже о людях, которые всю жизнь положили на игру в футбол – а луганчане не только не попытались рискнуть ради этой мечты, но и гордятся своим решением ограничиться групповым этапом Лиги Европы! Удивительно, ведь Шевченко, Лунёв, Хомченовский, Кочергин, Громов и Вернидуб уже там выступали (некоторые и не один раз) – неужели им настолько хотелось в этот турнир ещё раз, что они решили не рисковать ради ЛЧ? А может, бронзовые медали являются историческими для луганчан? Но Заря же их брала в 2017 году!

Бронза в условиях УПЛ вообще не является значительным достижением – её не берёт только ленивый. За последние пять лет ей владели разобранный Днепр, автобусная Ворскла, простенькая Александрия, и теперь вот во второй раз их взяла Заря. В последующие сезоны бронзовыми, очевидно, будут Десна и, возможно, СК Днепр-1, а там ещё кто подтянется. Это забавный приз в турнире безамбициозных середняков сельского чемпионата, а вот серебро в Украине – второе чемпионство. Особенно когда речь не о гранде, а о скромном коллективе. Не факт, что в следующие десять лет Динамо даст середнякам хотя бы один шанс на второе место; не факт, что половина из них, включая Зарю, не опустится до уровня нынешней Ворсклы.

У "мужиков" был уникальный шанс войти в историю – все бы помнили о гордом коллективе, собранном из ненужных топам футболистов, который благодаря тренеру с европейским подходом и современной тактике сбросил с пьедестала Динамо. Уже в августе все эти герои разъедутся по миру, а Заря сдаст позиции, однако банда Виктора Скрипника с сезона 2019/20 была бы связана сказочкой. О ней бы упоминали в статьях, сравнивали с другими легендарными командами в истории клуба, снимали сюжеты и тому подобное. После перформанса против Десны этот коллектив уже выглядит иначе – это команда сбитых лётчиков без чемпионского характера, под руководством тренера с советским мышлением, который играет на ничью в решающем матче и требует перенести игру 1-го тура УПЛ на жаркие 14:00 из-за частной необходимости съездить в Германию. Да, у них есть бронза, но кому это интересно?

Футбол любят за истории, а не за выполнение турнирных задач. Лестер также много раз мог сыграть более прагматично, защитив позиции в еврокубках, но "лисы" скромным составом пришли к золоту АПЛ. Артём Милевский мог и не исполнять паненку в 1/8 финала ЧМ-2006, а Юрий Максимов в полуфинале Кубка мог и не рисковать в серии пенальти, отправив на неё 16-летнего Исенко. Им хватило духа – и теперь они в истории. Руслан Малиновский на последних секундах злосчастного матча в Роттердаме мог сыграть и проще, но рискнул начать контратаку и оставил свою команду без ЛЕ – и никто не умер! Напротив, тот матч с Фейеноордом стал одной из самых ярких страниц украинского футбола, а Руслан получил хороший урок и память на всю жизнь. Нынешняя же Заря побоялась рискнуть ничтожной бронзой УПЛ против Десны.

Некоторым оправданием служит возможность спасения клуба от банкротства – судьба клуба, якобы, зависела от участия в еврокубках. Впрочем, из различных каналов проходила информация, что в Заре не такие уж и значительные проблемы, Геллер даёт деньги, а руководство просто устроит распродажу летом. Так или иначе, следует понимать – если над клубом нависает угроза исчезновения, то деньги за еврокубки его вряд ли спасут, ведь причина проблем кроется не в отсутствии финансов, а в отсутствии желания владельца заниматься своей игрушкой.

Вероятно, Зари, как и многих других украинских олигархических клубов, не станет через несколько лет. Вероятно, это был первый и последний шанс луганчан сыграть в Лиге чемпионов или просто одеть серебряные медали. Всё это теперь не имеет смысла – "мужики" демонстративно отказались от этого. Мечты фанатов, которые рисовали плакаты о втором месте, катали на выезды и арендовали краны в Чернигове, им неинтересны. Обидно. "Мужики" так не играют. "Мужиков" больше нет – есть очередной украинский прагматичный коллектив, который играет для президента и призовых, а не для своих болельщиков. Помер Максим – да и чёрт с ним.

Десна не заслужила медалей, но заслужила уважение

Противоположный пример пыталась дать Десна. Подопечные Александра Рябоконя в матче за бронзу здорово провели первый тайм, полностью переиграв соперника, пропустили и подсели во втором, но постепенно выровняли матч, даже забрав его концовку. Правда, моментов после перерыва практически не возникало, а равенство игры стало следствием низких скоростей (на них Заря – никакая) – да и вообще было заметно, что северяне выхолощены физически и морально. Черниговцы не наиграли на победу, своей слабостью подтвердив неготовность к решению максимальных задач. Команда весь сезон держалась в борьбе, но под последние три тура откровенно посыпалась – типичная история середняка.

Десна демонстрирует развал уже второй год подряд. В прошлом она так же эпически посыпалась, пропуская по четыре гола от Черноморца при трёх забитых собственных, в конце концов вылетев во вторую шестёрку. В этом сезоне прогресс северян очевиден – несколько раз после тяжёлых поражений они возвращались в игру, прибивая грандов или устраивая погромы после поражений им, но эмоций и сил на ключевые матчи сезона команде Александра Рябоконя всё так же не хватает. Именно поэтому отсутствие медалей на шее черниговцев справедливое – для них нужен или определённый класс, или же чемпионский характер, способный вырывать лобовые встречи. Десне не хватило ни того, ни другого, хотя кадровая комплектация была лучше комплектации Зари.

Несмотря на всё, Десна держала лицо. Команда во всех матчах с грандами не закрывалась, а играла в открытый футбол на встречных курсах даже против Шахтера, никогда не списывая свои неудачи на третьи силы. Черниговцы полностью провалились в ключевом матче против Зари дома, но они не сдавались – так, забив пенальти на 90+8-й минуте (команды давно переиграли компенсированное время) и сделав счёт 1:2, Денис Фаворов быстро забрал мяч и бежал в центр, будто ещё есть какой-то шанс спасти игру в последней атаке, на последней секунде, в последний момент.

Команда откровенно начала умирать в последних турах, но с теми же "горняками" она отвечала голом на гол, проиграв чисто на классе, а в конце битвы за бронзу Александр Рябоконь бросил в бой всех своих атакующих футболистов – на поле одновременно были три нападающих (Хлёбас, Будковский, Филиппов) и два атакующих хава (Картушов, Кузык). Не сказать, что северяне всем составом побежали вырывать победу – команда оставалась организованной позади и не смогла чего-то создать впереди – но именно черниговцы рисковали пропустить голевую контратаку на последних минутах. Несколько раз Заря даже могла наказать Десну за такие замены, но о планах луганчан мы уже писали.

В принципе, проблемы северян с ключевыми отрезками можно объяснить – эта команда, несмотря на лучшую комплектацию, банально менее опытная и классная, чем Заря. Её часть вышла из первой лиги (Фаворов, Картушов, Мостовой, Филиппов), ряд исполнителей никогда не хватал звёзд (Имереков, Гитченко, Кузык, Паст), для Конопли этот сезон вообще дебютный на взрослом уровне, а тренер никогда не тренировал кого-то лучше Борисфена. На фоне воспитанников и бывших футболистов первой команды Байера, суперталантов Днепра и Шахтера, проверенных Лигой Европы старожилов и экс-коуча легендарного клуба Бундеслиги черниговцы боролись до последнего, выгляда не намного слабее, но именно этого опыта и прагматизма, который есть у луганчан, им и не хватило.

Десне не хватило сил, класса и волевых качеств для того, чтобы взять бронзовые медали, но команда пыталась их достать. Не отказывалась от больего, не обливалась шампанским после простого выхода в еврокубки и не пытались найти крайнего в своих бедах. Просто северяне оказались слабее. Это нормально – в следующий раз, может, уже они будут сильнее. Респект.

Виталий Романов провёл лучший отрезок в карьере

Короткая ремарка по арбитра из Днепра, который провёл очередной блестящий матч. Вы вспомните хотя бы один провал Романова после карантина? Ну, кроме того, что он не заметил вбегание александрийцев при пенальти Третьякова с Динамо – согласитесь, что этот эпизод некритичен, а вот на "точку" Виталий указывал верно. Был также скандальный арбитраж на VAR в поединке Заря – Александрия и Динамо – Ворскла, однако при детальном просмотре эпизодов заметно, что там было больше истерики, чем реальных поводов к разговорам – Шасталу тогда чуть не оторвали ахилл, а гол Вербича, что бы там кто не говорил, отменили точно по правилам в максимально короткий промежуток времени.

В матче между Зарей и Десной Романов продемонстрировал своё умение быть незаметным, но жёстким. Он наказал предупреждением Будкивского за подкат уже на 40-й секунде и затем последовательно наказывал за аналогичные фолы – как, например, на 63-й и 65-й минуте за идентичные подкаты Имереков и Кочергин получили жёлтые. То же самое можно было заметить в Классическом и других поединках. Стиль Романова известен заранее, но при этом он не играет заметной роли на поле. Это Екатерина Монзуль любит поговорить с футболистами и посмотреть кино в кабинке, а судья из Днепра максимально оперативный и немногословный в своих решениях.

Эти абзацы звучат так, будто их написал сам Виталий Романов. Конечно, и у него можно найти ошибки в работе (тот же матч с Александрией), но оды днепрянину выписывали уже давно, не раз и не только журналисты. Мы лишь констатируем, что после карантина этот арбитр провёл свой лучший отрезок в карьере – многим его коллегам в этом сезоне стоило бы него поучиться.

Динамо потерпело историческое поражение от Колоса, но драматично пробилось в квалификацию Лиги чемпионов