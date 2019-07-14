Каштру оценил уровень УПЛ

Португальский наставник "горняков" поделился мнением относительно чемпионата Украины, в котором он вскоре дебютирует.

"Вижу сходство с тем, что происходит в других лигах Европы. Есть клубы, которые постоянно находятся в топе турнирной таблицы, и другие, кому приходится сложнее. В Испании, Италии, Португалии такая же ситуация. И всегда так будет.

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Возможно, иногда это в определенной степени отнимает желание соревноваться у команд, которые не могут добраться до вершины. Чемпионат не слишком требователен, за первое место борются не семь-восемь команд, и потом это может отражаться в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Проблема существует и в Украине, и в других странах, – это реалии. Как только мы пережили сезон, где в двух еврокубках четыре клуба представляли Англию. И все они на самом высоком уровне, так как конкурентоспособность их чемпионата очень высока.

Мы постараемся сделать все возможное, и лига будет развиваться как можно быстрее. Тренеры будут работать ради того, чтобы их команды прогрессировали. Важно ставить перед собой эту цель, чтобы рос чемпионат.

Надеюсь, что турнир будет очень интересным. Хочу, чтобы всегда была спортивная правда и чтобы мы уважали друг друга", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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