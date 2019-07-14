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Зинченко представил неординарный третий комплект формы Манчестер Сити

15:50 245 Читати українською
Зинченко представил неординарный третий комплект формы Манчестер Сити
Александр Зинченко / Getty images

В сети появилось изображение резервной экипировки Манчестер Сити на сезон-2019/20.

Главным героем презентационного ролика стал украинский хавбек "горожан" Александр Зинченко.

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Отметим, что официальной презентации еще не было, однако видео с Зинченко уже используют для рекламы на китайском рынке.

К слову, в Азии у Манчестер Сити запланировано четыре спарринга. 17 июля "горожане" сыграют с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко. 20 – с кем-то из участников Premier League Asia Trophy. 24-го – с Китчи, 27-го – с Йокогамой.

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Англия Видеоновости Футбольная форма Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити
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