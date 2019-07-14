Сенегал переиграл Тунис в матче с двумя нереализованными пенальти и вышел в финал КАН-2019

Сенегал и Тунис разыграли между собой судьбу путевки в финал КАН-2019.

Кубок африканских наций-2019, 1/2 финала

Сенегал – Тунис – 0:0

Гол: Бранн, 100 (аг)

Игрок Алжира схватил руку Заха и ударил себя в лицо – симуляция дня с КАН-2019

Сборная Сенегала подошла к поединку в статусе фаворита. Номинальные хозяева сразу захватили инициативу и владели ею до конца первого тайма, однако конвертировать преимущество в забитые голы так и не удалось.

Во втором тайме игроки Туниса начали активнее выбегать в атаку, практически оставив сенегальцев без моментов. За 6 минут команды успели обменяться нереалиованимы пенальти, поэтому поединок перешел в овертайм.

В первой 15-минутке Сенегал сумел выйти вперед благодаря автоголу Бранна и удержать победный счет до конца встречи.

В финале сборная Сенегала встретятся с победителем пары Алжир – Нигерия.