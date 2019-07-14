toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Сенегал переиграл Тунис в матче с двумя нереализованными пенальти и вышел в финал КАН-2019

21:33 10 Читати українською
Сенегал переиграл Тунис в матче с двумя нереализованными пенальти и вышел в финал КАН-2019
Сенегал – Тунис / Фото CAF

Сенегал и Тунис разыграли между собой судьбу путевки в финал КАН-2019.

100’ Дилан Бронн
 
100’ Дилан Бронн

Кубок африканских наций-2019, 1/2 финала

Сенегал – Тунис – 0:0

Гол: Бранн, 100 (аг)

Игрок Алжира схватил руку Заха и ударил себя в лицо – симуляция дня с КАН-2019

Сборная Сенегала подошла к поединку в статусе фаворита. Номинальные хозяева сразу захватили инициативу и владели ею до конца первого тайма, однако конвертировать преимущество в забитые голы так и не удалось.

Во втором тайме игроки Туниса начали активнее выбегать в атаку, практически оставив сенегальцев без моментов. За 6 минут команды успели обменяться нереалиованимы пенальти, поэтому поединок перешел в овертайм.

В первой 15-минутке Сенегал сумел выйти вперед благодаря автоголу Бранна и удержать победный счет до конца встречи.

В финале сборная Сенегала встретятся с победителем пары Алжир – Нигерия.

blog_ava
Лунин снова на высоте в Реале, нашел еще 2-х звездных друзей, но приближается к аренде – назван амбициозный клуб
19:24
813
Теги
Мир Сенегал Сенегал Кубок африканских наций Сенегал - Тунис Тунис Тунис КАН-2019
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
мин
Алжир
22:00
Нигерия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук