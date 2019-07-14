Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с Аталантой

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прибыл в аэропорт Милана, чтобы завершить свой трансфер в Аталанту.

"Я счастлив, но пока не могу ничего рассказать. Я собираюсь подписать контракт, а потом уже давать комментарии. Форза Аталанта", – передает слова Малиновского сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Отмечается, что Аталанта заплатит за трансфер 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выиграв борьбу за полузащитника у Сампдории и Боруссии Д. Встреча с представителями клуба из Бергамо состоится завтра.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб также получит 10% от последующей перепродажи 26-летнего украинца.

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