Заря просматривает бразильского защитника

Луганская Заря продолжает усиливать состав в преддверии нового сезона.

Бразильский защитник Лазио провел заключительные дни сборов Зари в Словении. В стартовых протоколах этот игрок фигурировал как "Лазао". Однако, по информации сайта болельщиков луганчан, его полное имя – Лазио Нуньес Виейра.

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Футболист принял участие в товарищеских матчах против хорватского Осиека, польского Шленска и венгерского Пакша, причем в игре с венграми Лазио провел все 90 минут матча.

Лазио играет на позиции центрального защитника. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, последним клубом бразильца был Атлетико Итапирим, который он покинул в июне.

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