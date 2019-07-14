toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Заря просматривает бразильского защитника

13:53 64 Читати українською
Заря просматривает бразильского защитника
Лазио / фото из соцсетей

Луганская Заря продолжает усиливать состав в преддверии нового сезона.

Бразильский защитник Лазио провел заключительные дни сборов Зари в Словении. В стартовых протоколах этот игрок фигурировал как "Лазао". Однако, по информации сайта болельщиков луганчан, его полное имя – Лазио Нуньес Виейра.

Скрипник оценил потенциальных новичков Зари

Футболист принял участие в товарищеских матчах против хорватского Осиека, польского Шленска и венгерского Пакша, причем в игре с венграми Лазио провел все 90 минут матча.

Лазио играет на позиции центрального защитника. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, последним клубом бразильца был Атлетико Итапирим, который он покинул в июне.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

blog_ava
"Хочется, чтобы в атакующей линии Динамо появилась конкуренция", – Хацкевич подытожил сбор киевлян в Австрии
11:46
267
Теги
Заря Заря Лазіо Лазіо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Сенегал
19:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук