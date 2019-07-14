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Фенербахче объявит о трансфере Коноплянки на следующей неделе, – турецкие СМИ

16:31 57 Читати українською
Фенербахче объявит о трансфере Коноплянки на следующей неделе, – турецкие СМИ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время станет игроком Фенербахче.

Фенербахче следующей неделе объявит о трансфере сразу трех игроков, сообщает Fanatik.

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Ожидается, что контракты подпишут с хавбеком Шальке Евгений Коноплянка, защитником Ромы Александром Коларовым и полузащитником Сток Сити Баду Ндиайе.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил 3 миллиона евро за 29-летнего украинца, но гельзенкирхенцы требуют 10.

Напомним, что в прошлом сезоне Коноплянка провел лишь 13 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом.

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