"Хочется, чтобы в атакующей линии Динамо появилась конкуренция", – Хацкевич подытожил сбор киевлян в Австрии

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о дальнейших планах команды после завершения тренировочных сборов.

"Все не удалось. Погода внесла коррективы. Здесь закончилась только первая часть нашей подготовки к новому сезону. Мы возвращаемся в Киев и у нас еще будет двенадцать дней. Будем больше работать над тактикой, над завершением атак.

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На этом сборе мы больше времени уделили выходу из обороны, контролю мяча. Да, понятно, что атаковать тоже нужно, но на этом сборе мы делали акцент на таком компоненте игры, как контроль мяча.

Те ребята, которые находятся на сборе – это и есть обойма, которая будет участвовать в официальных матчах. Все-таки, хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция. Потому что есть проблемы у того же Русина со спиной. Он не может работать на максимальных своих усилиях со 100% готовностью. Поэтому в атаке мы нуждаемся в усилении.

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17 июля собираемся снова, у нас будет и двухразовая работа. 21 июля мы играем два матча. На базе будет поединок с Оболонью-Бровар и вечером играем с Колосом. Всех приглашаем на эти две игры. Увидите уже команду в Киеве", –- цитирует Хацкевича пресс-служба Динамо.