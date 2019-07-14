Динамо завершило австрийский сбор и возвращается в Украину

Киевское Динамо продолжит подготовку к новому сезону в Украине.

После двух недель работы в Австрии делегация "бело-синих" возвращается в Украину, сообщает пресс-служба Динамо.

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Напомним, что в Австрию Динамо прибыло 30 июня. За две недели сбора киевляне провели пять контрольных матчей, в которых одержали две победы (над Ваккером и Цирлем) и три поединка свели к ничьим (с Ботошани, Олимпиакосом и Брентфордом).

По возвращении в Киев "бело-синие" получат небольшой отдых и снова продолжат тренировочный процесс.

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Напомним, первый поединок нового сезона будет сыгран уже 28 июля в Одессе, где Динамо встретится с Шахтером в игре за Суперкубок Украины-2019.