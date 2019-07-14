Неймар в Барселону: на заваді топ-трансферу виник ще один фактор – у справу втрутилась іспанська податкова

Неймар отримав нові перешкоди поверненню у Барселону. Іспанське казначейство вимагає від форварда сплати штрафу в розмірі 35 млн євро.

У Неймара чергові проблеми. Після звинувачення у зґвалтуванні та штрафу за неявку у розташування ПСЖ за бразильця знову взялися іспанські фінансові органи.

У розслідуванні казначейства перебуває справа щодо переходу Неймара в ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро. Крім того, іспанці перевіряють і декларації нападника протягом 4-х років життя у Барселоні. По завершенні слідчих дій від Неймара вимагають сплати 35 млн євро. У випадку відмови бразильця відшкодувати збитки справа буде передана до суду, зазначає Mundo Deportivo.

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Даний факт може суттєво вплинути на повернення скандального форварда в Іспанію, адже це вже не перші проблеми Неймара з іспанським законодавством. Нагадаємо, для трансферу Неймара в Барселону клуб і так повинен виконати декілька умов, серед яких – продати або включити в угоду кількох гравців. Все вказує на те, що повернення нападника в Іспанію – справа неймовірно складна.

Зазначимо, що минулого року казначейство вже розслідувало трансфер Неймара в ПСЖ, а також документи щодо бонусу за продовження контракту з Барселоною, через який батько форварда досі судиться з "блаугранас". До слова, бразилець всупереч вимогам іспанського законодавства так і не подав податкову декларацію за 2017 рік, хоча прожив у Барселоні більше 183-х днів, а тому повинен був задекларувати весь свій річний дохід як резидент Іспанії. Як з'ясувалося в ході розслідування, ПСЖ надав контракт форварда з перекресленими цифрами, тому казначейство запросило через суд всі документи у даній справі.

Нагадаємо, проблеми з іспанською податковою раніше мали Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, які сплатили штраф та уникнули серйозних санкцій. Що стосується Неймара, то бразилець фігурує ще й у кількох провадженнях в Бразилії – днями місцеве казначейство наклало арешт на майно нападника. Дані дії вчинені в рамках розслідування справи щодо отримання форвардом бонусу 40 млн євро при переході із Сантоса в Барселону влітку 2013 року, який також був задекларований всупереч вимогам законодавства.

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