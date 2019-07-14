Барселона официально представила Гризманна – форвард выбрал игровой номер

Форвард Антуан Гризманн был представлен в статусе игрока Барселоны и определился с игровым номером.

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу официально представил новичка "блаугранас" Антуана Гризманна. 28-летний француз будет защищать цвета каталонцев под 17-м номером.

"Руководство Атлетико поступило недобросовестно", – адвокат Гризманна разнес мадридцев за желание судиться с Барселоной

Напомним, Атлетико получил от Барсы своего основного форварда 120 млн евро. Контракт 28-летнего француза с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Впрочем, мадридцы настроены судиться с "блаугранас" из-за трансфер чемпиона мира. По мнению представителей Атлетико, Барселона должна "матрасникам" еще 80 млн евро, поскольку договорилась с игроком еще до момента официального снижения размера отступных с 200 до 120 млн.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне