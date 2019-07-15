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Тренер Аталанты Гасперини – о трансфере Малиновского: Когда мы можем подписать хороших игроков, то не думаем дважды

06:00 298 Читати українською
Тренер Аталанты Гасперини – о трансфере Малиновского: Когда мы можем подписать хороших игроков, то не думаем дважды
Руслан Малиновский / соцсети

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящее подписание Руслана Малиновского.

"За Малиновским наши скауты следили долгое время, они оценили его очень положительно. Когда мы можем подписать хороших футболистов, то не думаем дважды.

Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с Аталантой

Будем искать лучшее применение ему на поле, ведь он отличается от полузащитников, которые у нас есть – де Рона и Фройлера.

Малиновский игрок более атакующего плана, он может заменить даже Гомеса на позиции атакующего хавбека. Безусловно, это хорошее приобретение в Лигу чемпионов. Малиновский прибудет в расположение клуба завтра", – поделился Гасперини в комментарии Tuttomercato.

Напомним, что Аталанта заплатит за трансфер 26-летнего украинца 13,7 млн евро, а Генк получит 10% от последующей перепродажи полузащитника.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

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