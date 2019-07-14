Гризманн: Возможно, Суарес и Месси злятся на меня, но я постараюсь все исправить

Форвард Гризманн прокомментировал свой трансфер в Барселону и рассказал, как будет вливаться в коллектив.

"Я очень рад находиться здесь и принимаю серьезный вызов. Я готов. Всегда стараюсь становиться лучшим и выходить из зоны комфорта. Я хочу выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

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Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде - источник невероятного счастья.

Возможно, Месси и Суарес злятся на меня за мое прошлогоднее решение. Увидим, когда встречусь с ними. Но думаю, ассистами я смогу все наладить", – поделился Гризманн на официальной пресс-конференции.

Напомним, Атлетико получил от Барселоны своего основного форварда 120 млн евро. Контракт 28-летнего француза с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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