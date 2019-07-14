toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Гризманн: Возможно, Суарес и Месси злятся на меня, но я постараюсь все исправить

22:17 143 Читати українською
Гризманн: Возможно, Суарес и Месси злятся на меня, но я постараюсь все исправить
Антуан Гризманн / твиттер ФК Барселона

Форвард Гризманн прокомментировал свой трансфер в Барселону и рассказал, как будет вливаться в коллектив.

"Я очень рад находиться здесь и принимаю серьезный вызов. Я готов. Всегда стараюсь становиться лучшим и выходить из зоны комфорта. Я хочу выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Барселона официально представила Гризманна – форвард выбрал игровой номер

Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде - источник невероятного счастья.

Возможно, Месси и Суарес злятся на меня за мое прошлогоднее решение. Увидим, когда встречусь с ними. Но думаю, ассистами я смогу все наладить", – поделился Гризманн на официальной пресс-конференции.

Напомним, Атлетико получил от Барселоны своего основного форварда 120 млн евро. Контракт 28-летнего француза с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

blog_ava
Каштру оценил уровень УПЛ
08:00
909
Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Трансферы Барселоны Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
20
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук