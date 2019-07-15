Алжир на последней минуте вырвал победу над Нигерией и вышел в финал КАН-2019

"Лисы пустыни" благодаря красивому штрафному удару в исполнении Рияда Мареза переиграли Нигерию в полуфинале Кубка африканских наций.

Команды не стали долго запрягать, начав зарабатывать штрафные и проводить быстрые атаки с первых минут. Уже на 7-й Алжиру удалось создать момент: Белаили принял диагональ и прострелил на дальнюю штангу, голкипер Акпей пролетел мимо мяча, однако то же самое сделал и нападающий Бунеджа. На 11-й "лисы пустыни" вновь обостряли у ворот "суперорлов" – на этот раз Марез нанёс неплохой удар с правого края штрафной, но его парировал Акпей. Беннасер пытался пробить с отскока, но эту попытку заблокировали защитники.

Очень быстро стало заметно, что Алжир превосходит в продвижении мяча и агрессии, в то время как Нигерии что-то создать удаётся только со стандартов или с дистанции. В частности, на 18-й минуте Авазием замкнул подачу с углового ударом головой над перекладиной, а на 20-й Муса пробил из-за пределов штрафной по центру – без проблем для Мболи. На 31-й со стандарта метров с 20-ти в створ выстрелил Чуквуезе (голкипер поймал мяч), а лучший шанс отличиться нигерийцы упустили на 38-й – это Игало завершил атаку ударом с самой линии штрафной. Мимо ворот.

Более продуманно "супероорлы" действовали в обороне, где удавалось держать значительную плотность, однако она страдала от индивидуальных ошибок. Так, на 29-минуте Бунеджа просто отобрал мяч у центрбэка Омеруо, вырвавшись один на один с голкипером, однако Акпей спас Нигерию. На 36-й всё тот же Бунеджа снова вылетал на свидание, но в этот раз его успел догнать Коллинс – его длинная нога выбила сферу из-под ног нападающего, однако та неожиданно перелетела через голкипера и лишь чудом не залетела в пустые ворота.

В конце концов, на 40-й минуте Алжир добился своего. Рияд Марез принял мяч на правом фланге, качнул Коллинса и прострелил, мяч срикошетил от ноги последнего и попал в корпус Троост-Эконгу, а от него отскочил в пустые ворота – 1:0! С данным счётом на табло команды ушли отдыхать.

После перерыва алжирцы прогнозируемо стали действовать по счёту, насытив центр поля и приготовившись парировать позиционные атаки Нигерии. Этот аспект является самым слабым в футболе "суперорлов", поэтому неудивительно, что до 68-й минуты ничего опасного у ворот Мболи им создать не удалось. Вообще. Впрочем, и Алжир не спешил наказывать соперника за проблемы при продвижении мяча – можно вспомнить разве что штрафной на 62-й, когда "лисы пустыни" выиграли подбор и завершили эпизод неточным ударом Фегули с линии штрафной.

На 69-й минуте нигерийцам невероятно повезло. Этебо в отчаянии решился на дальний удар чтобы куда, однако получилось неудачно – от мяча сначала отвернулся Игало, а затем его полёт заблокировал Манди. Впрочем, "суперорлы" заметили, что сфера попала центрбеку Алжира в руку, а тот ещё и находился в своей штрафной. Повторы подтвердили этот тезис и болельщикам, и арбитру, который назначил пенальти. Одион Игало на 73-й уверенно его реализовал – 1:1!

Гол нигерийцев несколько выбил игру с пути. Футбол стал несколько хаотичным с обеих сторон, что сказалось и на количестве, и на качестве моментов – у алжирцев до 85-й минуты была лишь неприятная подача со штрафного, а у их соперников можно вспомнить разве что несложный дальний удар Ивоби. На 86-й Оньекуру мог наказать "лис пустыни" за инертность, ворвавшись на правый край штрафной и пробив по воротам – получилось слишком высоко. Фегули ответил своим ударом из пределов штрафной, но и ему не хватило точности.

Арбитр добавил четыре минуты к основному времени, и Алжир использовал их по полной. На 90+3-й дальний удар Бенассера шокировал трибуны, ведь мяч попал точно в перекладину. На 90+4-й же в штрафную прорвался Марез, но его в последний момент остановил Авазием. Впрочем, алжирцам удалось заработать стандарт на самой линии штрафной. Его, конечно же, взялся исполнять Марез. Прямой удар вингера Манчестер Сити попал в левый угол прямо под штангу – 2:1. Алжир праздновал победу.

В финале КАН-2019 "лисы пустыни" встретится с Сенегалом. Матч состоится 19 июля в Каире.