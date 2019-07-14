Лунин снова на высоте в Реале, нашел еще 2-х звездных друзей, но приближается к аренде – назван амбициозный клуб

Андрей Лунин имеет неплохие шансы уже вскоре перейти в Бетис. Трансферу вратаря сборной Украины серьезно поспособствовал экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Находясь на сборах в канадском Монреале, Лунин снова стал лучшим вратарем Реала. Именно команда 20-летнего украинца выиграла очередной двусторонний турнир. Андрей похвастался первым местом, добытым со своими партнерами, опубликовав фото в сториз. Состав его команды на тренировках всегда разный, а экс-вратарь Зари и Днепра почти неизменно остается на высоте. На этот раз победную компании молодежном чемпиону мира-2019 составили звездные Гарет Бейл, Марко Асенсио, Рафаэль Варан, а также юный японец Кубо, которого "сливочные" переманили из Барселоны.

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Впрочем с каждым новым днем, несмотря на хорошую работу во время тренировок, Андрей приближается к уходу. Боссы Реала и тренерский штаб Зидана, похоже, согласовали свою позицию по поводу будущего Кейлора Наваса. Костариканец увеличивает свои шансы остаться в Мадриде на сезон 2019/20, хотя его и не устраивает роль второго вратаря: как бы не ошибался Куртуа, именно Тибо – безапелляционный №1 для всех в клубе, и это могут изменить только травмы, дисквалификации либо второстепенные по статусу турниры и матчи.

Те, кто хорошо знают Наваса, в один голос заявляют: "Ментально он готов лишь к тому, чтобы быть основным голкипером. Поэтому текущая ситуация расстраивает его". Ситуация для него очень непростая. Он хотел бы уйти, но не может. К поискам нового клуба для Кейлора даже подключили знаменитого агента Жорже Мендеша, который не был представителем его интересов. Впрочем, все оказалось зря, утверждает Cadena SER. Вместо того, чтобы пойти на уменьшение своей зарплаты ради роли основного в другом клубе, он выбрал сытую жизнь, но в более низком статусе.

Источники из окружения Наваса информируют, что тот встретился с Люка Зиданом перед его уходом в Расинг, сообщив сыну главного тренера свои планы на сезон. Это и ускорило трансфер француза на правах аренды, а теперь влияет на будущее Лунина. Дело в том, что летом 2019-го для костариканца не нашлось большой европейской команды, где бы мог продолжить карьеру на своих условиях. А именно 3-кратного триумфатора ЛЧ и должен был заменить Андрей в роли первого запасного, как планировали еще в конце прошлого сезона.

El Madrid busca equipo a Lunin tras comunicar a Keylor que se queda: los detalles https://t.co/yWAvmNlXTG — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) 14 липня 2019 р.

Лунина на Бернабеу считают очень светлым и драгоценным, но только будущим. В таких условиях оставлять Андрея в Реале третьим вратарем – практически равно преступлению. Ведь вместо игровой практики и роста ему предложили бы только тренировки с лучшими. Так что на сегодня план четкий: украинец должен играть и развиваться в чемпионате Испании. С течением времени на рынке видим все меньше команд, желающих подписать талантливого стража ворот. Поэтому продажа Пау Лопеса в Рому к Фонсеке может иметь решающее значение. Бетис лихорадочно ищет замену своему №1, и именно Лунин способен использовать ситуацию себе на пользу.

Андрей только начал обживаться в мадридской команде (в частности, новыми его более близкими партнерами стали бразильцы Марсело и Винисиус), однако может не дождаться даже первого товарищеского матча межсезонья против Баварии, запланированного на 21-е июля. Bernabeu Digital вышел 14-го июля со своим эксклюзивом о будущем украинского вратаря. Главный редактор издания Даниэль Каетано сообщил, что на следующей неделе Реал и Бетис проведут более конкретные переговоры об аренде Андрея. Именно севильский клуб стоит сейчас первым в очереди за украинцем.

Бывший клуб Зозули ищет нового вратаря основы, ставя целью выход в еврокубки, но его существенно настораживает молодость и неопытность Лунина в Ла Лиге. В Бетисе продолжаются дебаты, на кого поставить – лучшего вратаря молодежного ЧМ-2019 или более обстрелянного игрока. Несмотря на это стороны договорились сесть за стол переговоров. "Короли" стремятся добиться лучших гарантий прогресса и игровой практики для Лунина, чем это было в Леганесе. Сам вратарь якобы благосклонно относится к такому варианту. Таким образом, заинтересованность всех 3-х сторон подталкивает к заключению сделки, чего можно ожидать уже в ближайшие дни.

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