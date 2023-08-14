Украина

СК Днепр-1 в компенсированное время спасся от поражения Минаю – арбитр удалил Сарапия и назначил два пенальти. Заря дожала Ворсклу в матче с кучей промахов – первая победа Лалатовича в УПЛ, провал команды Скрипника продолжается. Кривбасс уверенно одолел ЛНЗ и поднялся в топ-4 УПЛ – кринж от Вернидуба и феерия голкиперов.

Наши за границей

Мудрик упустил шанс стать героем. Михаил мог забить Ливерпулю на последних минутах, но матч завершился ничьей. Шахтер получит за Трубина гораздо меньше, чем хотел.

Лунин оценил первую победу Реала в сезоне. Анчелотти похвалил Андрея за сухой матч. Но есть неутешительные новости – вратарь сборной получит серьезного конкурента.

Европа

Сборная Италии сенсационно осталась без тренера. Манчини ушел в отставку за месяц до игры с Украиной.

ПСЖ согласился на трансфер Неймара, а сам бразилец получил фантастическое предложение из Саудовской Аравии. Сенсационный поворот по делу Мбаппе – опальная суперзвезда неожиданно возвращают в команду.

Реал потерял еще одного лидера почти на весь сезон. Барселона расписала ничью с Хетафе в скандальной битве с тремя удалениями.