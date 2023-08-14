Україна

СК Дніпро-1 у компенсований час врятувався від поразки Минаю – арбітр вилучив Сарапія й призначив два пенальті. Зоря дотиснула Ворсклу в матчі з купою промахів – перша перемога Лалатовіча в УПЛ, провал команди Скрипника триває. Кривбас впевнено здолав ЛНЗ і піднявся у топ-4 УПЛ – крінж від Вернидуба та феєрія голкіперів.

Наші за кордоном

Мудрик втратив шанс стати героєм. Михайло міг забити Ліверпулю на останніх хвилинах, але матч завершився нічиєю. Шахтар отримає за Трубіна значно менше, ніж хотів.

Лунін оцінив першу перемогу Реала в сезоні. Анчелотті похвалив Андрія за сухий матч. Але є невтішні новини – воротар збірної отримає серйозного конкурента.

Європа

Збірна Італії сенсаційно залишилася без тренера – Манчіні пішов у відставку за місяць до гри з Україною.

ПСЖ погодився на трансфер Неймара, а сам бразилець отримав фантастичну пропозицію з Саудівської Аравії. Сенсаційний поворот у справі Мбаппе – опальну суперзірку несподівано повертають у команду.

Реал втратив ще одного лідера майже на весь сезон. Барселона розписала нічию з Хетафе у скандальній битві з трьома вилученнями.