Эмиратский спортивный холдинг City Group, которому принадлежат Манчестер Сити и Жирона, следит за Лосадой уже больше месяца. Галисийский вингер проводит выдающуюся кампанию, являясь одним из лучших ассистентов во втором испанском дивизионе – на его счету 9 голов и 7 голевых передач.

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Как информирует Marca, в контракте Лосады с Расингом есть пункт о клаусуле в размере около 2 млн евро. Само соглашение воспитанника Сельты с клубом рассчитано до лета 2025 года. 22-летний креативный игрок также способен сыграть на позиции плеймейкера – в 2023 году он покинул Сельту ради получения постоянной игровой практики. Похоже, это решение вот-вот окупится.

Напомним, что ранее Жирона гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на сезон 2024/25.

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