Реал уверенно стартовал в Ла Лиге. Украинский голкипер Андрей Лунин удовлетворен первой официальной игрой в сезоне.

Мадридский Реал убедительно обыграл Атлетик из Бильбао в матче первого тура нового сезона испанской Ла Лиги. Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле все 90 минут и сумел оставить свои ворота "сухими".

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"Хороший способ начать сезон. Вперед, Мадрид!", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram, прикрепив несколько фото с матча.

Напомним, прямо перед стартом сезона основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Реал уже нашел потенциальную замену бельгийцу, согласовав условия личного контракта с одноклубником Михаила Мудрика – Кепа Аррисабалага в ближайшее время переедет в Мадрид.

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