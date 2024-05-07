"Наш опыт может стать ключевым фактором в этом матче. Тренер знает, как управлять такими играми. Мы должны навязать Боруссии свой стиль – тот, который у нас был с начала сезона. Мы приложим все усилия, чтобы сыграть хорошую игру и создать моменты, как во второй половине первого матча. Мы много и хорошо поработали за последнюю неделю и знаем, в чём именно нам следует улучшиться. Мы не каждый год участвуем в полуфинале ЛЧ.

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Тренер постоянно говорит нам, что матч длится 90 минут, но завтра он может затянуться до 120 минут. Нужно быть эмоционально готовым. Уверенность, которой мы обладаем, исходит от спокойствия и работы, которую мы проделывали на протяжении всего сезона. Она исходит не от результата в Дортмунде, а, скорее, от наших предыдущих результатов. Уверен, болельщики создадут необходимую атмосферу на Парке де Пренс. Дортмунд – отличный соперник, это будет очень тяжелый матч. Но не сейчас мы собираемся отчаиваться", – цитируют Маркиньоса официальный сайт УЕФА и Le Parisien.

Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится во вторник, 7 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. В первом матче Дортмунд победил со счётом 1:0.

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