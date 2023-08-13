Манчини отказался от работы в сборной Италии, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. Тренер подал заявление об отставке, хотя его контракт действовал до лета 2026 года.

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"Итальянская федерация футбола оценит лучший вариант для "Скуадры адзурры". Имя нового тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Напомним, что Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года после невыхода на ЧМ-2018 и привел команду к чемпионству на Евро-2020. "Скуадра адзурра" также является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2024 – матч между командами запланирован на 12 сентября.

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