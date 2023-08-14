Барселона подходила к выездному матчу с Хетафе без проблем с составом. Хави даже позволил себе оставить Гави в запасе – зато в основе вышли новички Гюндоган и Ромеу. Поединок обещал быть сложным, ведь команда Пепе Бордаласа всегда создает невыносимые условия для соперника.

Да и в футбольном плане мадридцы опасны из-за своих контратак и стандартов. Каталонцы должны были понять этот факт уже на 2-й минуте встречи, когда Кунде проморгал рывок Латасы. Форвард избежал офсайда, оттер Жюля корпусом и вышел один на один, однако эпизод запорол.

На 6-й минуте Латаса снова едва не продавил Кунде. Барса отвечала стандартом, подачу с которого выполнил Рафинья – Левандовски замкнул, но направил мяч в руки Сории. Да и в офсайд залез. Вообще, Рафинья в первом тайме был самым острым футболистом Барселоны.

В частности, на 16-й минуте бразилец нанес обводящий удар со штрафного, заставив Сорию отбивать перед собой. На 36-й же Рафинья забежал за спины защитникам и принял диагональ от Кунде, выстрелив с минимального расстояния – Сория парировал, а мяч срикошетил в партнера и полетел в ворота. Только стойка спасла Хетафе!

Кроме Рафиньи, неплохой шанс открыть счет имел Ромеу, который отобрал мяч в центре и пробивал метров с 20-ти. Мимо левого нижнего! В целом, Барса доминировала, быстро возвращая владения после потерь, перегружая левый фланг и создавая изоляции на правом – не хватало только завершения на чужой трети.

Мадридцы до конца первого тайма смогли огрызнуться только прострелом на Аленью. Карлес сбросил мяч на дугу под удар Иглесиасу, но выстрел в правый нижний угол взял тер Штеген. Впрочем, параллельно с футболом на поле шло ещё одно противостояние.

В игре постоянно возникали стычки, грубые фолы и перепалки, что типично для подопечных Пепе Бордаласа. Хетафе является самой жесткой и грязной командой Ла Лиги.

Показательно, что уже на 15-й минуте Митрович получил желтую за отмашку в голову Рафиньи, а Дамиан Суарес на 26-й зарядил локтем в солнечное сплетение Гюндогану. Проблемой для Барсы, однако, стали не столько фолы мадридцев, сколько реакция на них.

Гости по ходу первого тайма тоже начала работать в режиме Хетафе. Даже Левандовски позволял себе ничем не мотивированные толчки в спину (хотя его могли вывести из равновесия словами). Апофеозом "месива" стало удаление Рафиньи на 43-й минуте – бразилец на ровном месте ударил Гастона Рамиреса в шею.

Барселону явно вывели из равновесия. До конца первого тайма "блаугранас" ничего не создали в атаке, зато пропускали контратаки Хетафе (их останавливали аж на последней линии). Араухо же в одном из эпизодов решил принять диагональ, как вратарь – хотя никакой остановки игры не было.

out of context barcelona pic.twitter.com/Q4Ip2d7TbL — Майкл Сич (@totsamiymisha94) August 13, 2023

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Хави в раздевалке провел замену, сняв с пробега центрбека Кристенсена и выпустив левого вингера Абде. Правый фланг отдали на откуп Араухо, а Де Йонг опустился в центр обороны. Пепе Бордалас же из-за травмы заменил Митровича.

При столь жестком футболе избежать удаления Хетафе было сложно. Уже на 57-й минуте Мата шипами влетел в голень Араухо и получил вторую желтую, сравняв составы. За несколько минут до этого Барселона могла забивать – Абде в прыжке пробивал с левого края штрафной, но не попал в дальний угол.

В равных составах мадридцы все равно держались достойно. Пепе Бордалас на 65-й минуте даже провел двойную замену, бросив в бой двух свежих нападающих (Майораля и Лосано). Моментов это не принесло – Барса гораздо лучше контролировала переходные фазы, но долгое время тоже ничего не создавала.

До 70-й минуты вспомнить можно только перспективный рывок Абде на свидание с Сорией, который в последний момент остановил Даконам. Между прочим, здесь мог быть фол на красную карточку, хотя руками работали оба. Арбитр Сесар Сото Гранде проигнорировал эпизод.

Кроме того, после навеса с правого фланга головой пробивал Левандовски, однако мяч прошел над перекладиной.

При этом уровень жесткости в игре не падал, что вылилось в еще одно удаление – после одного из фолов Хетафе удалили раздраженного Хави.

На 75-й минуте Абде запорол очередной эпизод, получив разрезной пас от Педри и пробив во внешнюю сторону сетки. А потом еще был прострел Педри под удар Гюндогану, который парировал Сория (лайнсмен зафиксировал офсайд).

В конце концов, Хави пошел ва-банк – на 79-й минуте вместо Гюндо и Педри вышли Гави и Фати, а Ромеу заменил юный атакующий хав Ямал (Араухо перешел в центр обороны).

И этот ход едва не сработал! На 80-й минуте Ямал выполнил шикарную подачу в центр штрафной, а Фати замкнул головой. Над перекладиной!

Впрочем, до конца основного времени моментами болельщиков уже не радовали. Хетафе оборонялся максимально уверенно, а Барселоне критически не хватало идей на чужой трети.

Арбитр компенсировал аж девять минут. Наиболее острыми были последние пять, когда команды начали играть на встречных курсах. Кульминацией стал навал каталонцев на последних секундах, в котором Араухо ударили по ноге снизу – тот картинно завалился, но контакт был.

Сесар Сото Градо пошел смотреть повтор и пенальти не назначил. По его мнению, перед фолом мяч попал в руку Гави, хотя решение очень спорное, ведь был отскок от соперника – ещё и с близкого расстояния.

Gavi est tenu par les 2 mains de l’adversaire + si le ballon avait touché la main de Gavi le ballon aurai pris la direction de la flèche rouge sauf sur la c’est la verte la direction + la main d’Iglesias touche le ballon au niveau du cercle blanc C’EST DU VOLE PUR ET DURE pic.twitter.com/Ro7ce6pZcu — Yvnis (@yvnisss_) August 13, 2023

А на 115-й минуте Хетафе пошел вперед и тоже едва не заработал пенальти! Причем снова рукой сыграл Гави. Арбитр проигнорировал эпизод.

На последних секундах встречи произошло замыкание с углового в исполнении Лосано – мяч прошёл мимо ворот! В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Барселона уже в первом туре отпустила Реал в отрыв на два очка.

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