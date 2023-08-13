Аль-Хиляль сделал большое предложение по трансферу Неймара, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что бразилец соблазнился таким предложением.

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Стороны уже на продвинутой стадии переговоров по будущему контракту бразильца, а также работают над уходом Нея из ПСЖ. Ранее сообщалось, что в случае перехода зарплата игрока вырастет с 30 млн евро до 80. Таким образом, вернуть Неймара в Барселону не удастся, поэтому каталонцы могут вернуться к кандидатуре Жоау Фелиша уже на следующей неделе.

Добавим, что Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро. За шесть лет он сыграл за парижан только в 173 матчах, в которых забил 118 голов и оформил 77 ассистов. Transfermarkt оценивает нападающего в 60 млн евро.

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EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023