Обе команды неудачно стартовали в сезоне 2023/24. Ворскла уже привычно быстро завершила еврокубковый поход, вылетев от первого же соперника в Лиге конференций. После этого последовало фиаско во Львове с Рухом и неприятный разговор Виктора Скрипника с руководством. Его суть понятна – таких результатов и дальше тренеру не простят, даже при серьезных финансовых проблемах в полтавском клубе.

У Зари тоже серьезные проблемы. Команда Ненада Лалатовича только готовится к своему старту в Европе, но в УПЛ уже имела два поражения в двух стартовых турах против Руха и Кривбасса. В итоге, кто-то из этого кризисного дуэта гарантированно набирал первые очки в чемпионате.

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Ворскла впервые в сезоне сыграла в Полтаве. В состав хозяев вернулся Владимир Чеснаков, который начал уже 17-й сезон в составе "зелено-белых". У Зари вышел Герреро, залечивший травму и дебютировавший в текущем чемпионате. И уже на 4-й минуте панамец открыл счет. Ужасно сыграл Исенко, пропустивший удар в ближний угол. Провалился и Чеснаков, безапелляционно проигравший силовую борьбу. Идеальный старт для Зари.

Луганчане продолжили доминировать, а на 20-й минуте не забили чудом. Антюх и Герреро выбежали вдвоем на кипера, которому пытался помочь защитник. Денис не пожалел мяч и отдал на Герреро, которому нужно было пробить мимо Исенко. С этим нападающий Зари справился, но в ворота тоже не попал. Супершанс!

Цирк, но это повторилось буквально через две минуты. Снова Антюх выбежал из своей половины поля, отдал на Герреро, который на этот раз не попал в пустые ворота! Фестиваль нереализации от панамского нападающего. Команда Лалатовича могла снимать все вопросы за первые 20 минут.

Да и даже позже защиту и опорную зоны полтавчан просто разрывали, а на Виктора Скрипника было больно смотреть. Антюх попал в штангу, а Исенко спас Ворсклу после его же выхода один на один. На фоне жалкой защиты Ворсклы Денис выглядел, как Килиан Мбаппе. Единственный позитив в первом тайме для хозяев – счет. Он мог и должен был быть куда больше 0:1.

После перерыва Ворскла таких огрехов в обороне уже не допускала. Даже был какой-то намек на моменты у ворот Турбаевского. И, как это часто бывает, на 66-й минуте хозяева наказали Зарю за нереализацию. Вышедший на замену Фелипе классно принял мяч на грудь и точно пробил в девятку. 1:1 на ровном месте.

Казалось, подопечные Лалатовича поплатятся за свою расточительность в первом тайме, но на 78-й Заря снова вышла вперед. Джордан головой замкнул подачу Мишнева со штрафного. Первый гол бразильца в УПЛ, и сразу победный.

1:2 – третье подряд поражение Ворсклы (с учетом Лиги конференций). Полтавчане с нулем очков засели на дне УПЛ. Заря набрала первые баллы в сезоне, а Ненад Лалатович празднует первую победу в Украине.

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