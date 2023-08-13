Защитник Реала Эдер Милитао присоединился к Тибо Куртуа в лазарете. Бразилец выбыл на большую часть сезона 2023/24.

Травма Милитао оказалась серьезной – у бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт Реала.

Анчелотти похвалил Лунина за сухой матч в составе Реала: "Он держался очень хорошо"

Такая же травма и у Тибо Куртуа – восстановление может занять от 6 до 9 месяцев. Повреждение бельгийца позволило Лунину сыграть вчера в поединке против Атлетика.

Напомним, что Милитао травмировался в 1-м туре Ла Лиги в игре против Атлетика. В прошлом сезоне Эдер провел 51 матч за Реал, в которых отметился 7 голами и 1 результативной передачей.

Реал уверенно победил Атлетик – Беллингем дебютировал в Ла Лиге шедевральным голом, Лунин показал хорошую игру ногами