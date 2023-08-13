Лондонцы и мерсисайдцы поделили очки (1:1) в первом туре АПЛ. Отчет о матче Челси – Ливерпуль читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль и Челси проводят активное лето на трансферном рынке. "Синие" почистили состав от последних победителей Лиги чемпионов и набрали еще молодых талантов, а "красные" полностью перестроили полузащиту. Правда, оба клуба не завершили комплектацию – обоим нужен опорник. Перед очным матчем в первом туре между ними развернулась ожесточенная борьба за Кайседо и Лавиа. Это придавало огня.

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Мак Аллистер уже делает погоду в Ливерпуле

Юрген Клопп сразу выпустил в старте новичков. Мак Аллистер закрыл дыру в опорной, а Собослай вышел на позиции Хендерсона. Оба воспитаны в командах с интенсивным футболом, поэтому быстро адаптировались к требованиям Ливерпуля. В начале встречи гости прессингом и контрпрессингом создали такое давление, что Челси не мог перейти центр поля.

Мак Аллистер еще и напомнил, насколько искусно работает с мячом. Ливерпуль открыл счет после образцовой атаки от собственных ворот. Алиссон быстрым пасом задал темп, Алексис забросил точно в ноги Салаху, а тот обыграл Колуила и ассистировал Диасу. Колумбиец, обыграв Дисаси, через несколько минут попытался отблагодарить Мо в аналогичном стиле, однако партнер пробил плохо.

Салах постоянно оказывался на ударных позициях. То в перекладину зарядил, то заставил вратаря доставать мяч из угла. Египтянин даже забил, но VAR отменил гол из-за офсайда, обесценив шикарный пас в разрез от Трента.

Лучшая связка Челси – Джеймс и Стерлинг

Атаки Челси строились по принципу: Энцо находил пасом Стерлинга или Джеймса, они обыгрывались и заводили мяч в штрафную. Вся острота у "синих" шла с правого фланга. Новоиспеченный капитан на пару с Рахимом создал два момента-близнеца для Джексона. В первом форварду не хватило скорости, а во втором он пробил выше ворот.

Стерлинг и Джеймс все же добились своего. Очередная их комбинация привела к угловому, который завершился голом Челси. Второй темп атаки после стандарта, еще одна подача, Чилуэл аккуратно продолжил полет мяча, а Дисаси выиграл позицию и сравнял счет. Челси мог и выиграть первый тайм, когда Энцо вывел на гол Чилуэла. VAR снова вмешался из-за офсайда.

Очередная ничья Челси и Ливерпуля

Во втором тайме повторился сценарий с мощным стартом Ливерпуля. Мерсисайдцы дважды чуть не забили после угловых и претендовали на пенальти (мяч попал в руку Джексону, но арбитр не назначил 11-метровый). И снова со временем Челси отвел игру к чужим воротам и несколько раз перспективно зашел в штрафную.

Джексон вырвался почти один на один с Алиссоном, однако проиграл дуэль. На другом конце поля голкипер-новичок Санчес привез опасность на свои ворота – Дарвин ужасно принял мяч и все запорол. В компенсированное время Нуньес приложился издалека, но мяч миновал цель.

Финальный свисток зафиксировал очередную ничью между Челси и Ливерпулем. Шестую подряд. 4 предыдущих встречи вообще завершились без голов, поэтому определенный прогресс есть.

Мудрик мог стать героем

Самым ярким моментом Мудрика в Англии остается его дебют против Ливерпуля. Он вышел на замену и отвозил Милнера. Однако продолжения не было – Михаил не сумел закрепиться в основе Челси. После летней чистки перспективы украинца улучшились, а после травмы Нкунку казалось, что шанс в начале чемпионата гарантирован.

Мудрику не нашлось места в старте Челси на первый тур АПЛ. Маурисио Почеттино выбрал схему без вингеров – три центральных защитника и фулбеки на флангах. Группу атаки сформировали Стерлинг, Чуквуэмека и Джексон. Профиль украинца не подходил ни под одну позицию, поэтому он 80 минут просидел в запасе.

Мудрик вышел на концовку поединка вместо Стерлинга и расположился на правом фланге. Пытался на легких ногах обострять, интересно обыгрался с Джексоном. Потом Михаил перешел на родной левый фланг и мог стать героем встречи.

На 90+3 Челси вылетел в быструю атаку, Джексон проскочил пол поля, сосредоточил внимание соперников на себе и покатил Мудрику. Украинец далеко отпустил мяч и не обыграл Алиссона.