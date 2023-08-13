Недавно донецкий Шахтер продал в Бенфику голкипера сборной Украины Анатолия Трубина. Вратарь подписал контракт на 5 сезонов – до лета 2028 года.

Трубин покинул Шахтер - Бенфика объявила финансовые условия трансфера, 100 миллионов клаусулы

Ранее сообщалось, что Бенфика заплатила Шахтеру 10 млн. евро. Еще 1 миллион предусмотрен в виде потенциальных бонусов. "Горняки" также получат 40% от дальнейшей продажи голкипера.

Однако по сообщению ТаТоТаке, информация о 40% донецкого клуба от следующего трансфера не совсем точна. Помимо суммы в 10 миллионов евро (+1 млн возможными бонусами, Шахтер получит еще 30% от прибыли Бенфики (то есть все, что более 10 млн) в случае дальнейшей продажи Трубина. Например, если Анатолий уйдет в следующий клуб за 20 миллионов, Шахтер получит не 8, а только 3,3 млн евро.

Напомним, долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", обученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение. В итоге 22-летний Трубин оказался в Бенфике, а Шахтер сумел заработать.

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